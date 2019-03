Olje-topp går på dagen

Oljeserviceselskapet Archer, med Seadrill som hovedeier og hovedkontor på Forus, varsler at administrerende direktør John Lechner går av med umiddelbar virkning. Archer er notert på Oslo Børs. I en børsmelding sier styreleder Kjell-Erik Østdahl at han vil takke Lechner for hans lederskap gjennom en utfordrende tid innen oljeservice.

I meldingen opplyser Archer at Lechner skal fortsette som rådgiver i selskapet, og at prosessen med å finne en ny administrerende direktør har begynt. For øvrig ligger Archers strategi fast, står det i meldingen.

Lechner fikk jobben som toppsjef i Archer i april 2016. Han begynte i selskapet i august 2012.

Archer fikk et resultat før skatt på 41,1 millioner dollar i 2018 – rundt 320 millioner kroner - etter å ha gått i pluss med 53,1 millioner dollar (410 millioner kroner) året før.