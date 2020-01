Norsk gass for nesten 200 milliarder kroner til Europa i fjor

Et av de beste årene noensinne for norsk gasseksport.

Fra Gasscos kontrollsenter på Karmøy overvåkes gasstransporten. Foto: Jarle Aasland

Gassco transporterte 106,99 milliarder kubikkmeter tørrgass i rør fra Norge til Europa i 2019. Det var en liten nedgang fra 114,2 milliarder året før, men likevel blant de beste norske gassårene noensinne.

Det statlige selskapet Gassco, med hovedkontor på Karmøy, har ansvaret for transporten av norsk gasseksport.

– Selv i et år med betydelig økning i import av flytende naturgass (LNG) til Europa var de norske gassleveransene godt over gjennomsnittet sammenlignet med de siste 10 årene. Høye og pålitelige norske gassvolumer sikrer stabil gassforsyning til Europa, sier Gassco-direktør Frode Leversund i en pressemelding.

Frode Leversund. Foto: Kristian Jacobsen

Gassprisene er ikke offentlige på samme måte som oljeprisen, men Statistisk sentralbyrå opererer med en pris på cirka 1,7 kroner per kubikkmeter tørrgass. Et anslag viser dermed at gassen som gikk gjennom rørsystemene i fjor, var verdt drøyt 180 milliarder kroner.

I tillegg kommer leveranser av våtgass (NGL) fra prosessanleggene på Kårstø, Kollsnes og Nyhamna på totalt 10,1 millioner tonn. Denne gassen blir fraktet med tankskip.

