Aker Solutions skal fange CO2 fra interkommunal søppelenergi i Nederland

Twence, et interkommunalt avfallsselskap i regionen Twente i Nederland, omgjør hvert år én million tonn med avfall til energi. Avfallet stammer både fra husholdninger og andre kilder. For å bidra til at Nederland skal nå sine klimamål, utlyste Twence en anbudsprosess for å få en løsning for å fange og lagre CO₂. Nå er det klart at Aker Solutions får jobben, melder selskapet.

– For å eliminere vår påvirkning på miljøet, ville vi ha en enkel, billig og effektiv løsning for å fange karbonet vi produserer. Vi ville også kunne stole på at teknologien og prosessen skulle være så miljøvennlig, robust og effektiv som mulig. Just Catch tilfredsstiller alle våre krav, sier administrerende direktør Marc Kapteijn i Twence.

Just Catch er altså Aker Solutions modulbaserte løsning for å fange CO2. At selskapet vant konkurransen, er administrerende direktør Luis Araujo godt fornøyd med.

– At Twence stoler på oss, viser at vi lager en løsning som er attraktiv for markedet. Vi har satset på å kutte kostnader og forenkle teknologien. Vårt mål er å gjøre karbonfangst tilgjengelig og rimelig, sier han.

Anlegget som nå skal på plass hos Twence, har en kapasitet på 100.000 tonn CO2 hvert år. CO2 blir så omgjort til væske, og så fraktet til forbrukere av CO2, som nederlandske drivhus. Anlegget skal være i drift til 2021. Det framgår ikke av meldingen hvilken økonomisk verdi avtalen har.