Drepte fem nordmenn – norske myndig­heter vet ikke hva som skjedde med In Amenas-terro­ristene

Tre terrorister ble pågrepet av algeriske sikkerhetsstyrker etter den dramatiske gisselaksjonen mot gassanlegget i In Amenas i januar 2013. Verken norske myndigheter eller Equinor vet hva som skjedde med terroristene som deltok i angrepet som blant annet kostet fem norske Statoil-ansatte livet.

Verken norske myndigheter eller Equinor kjenner til at det har vært et rettsoppgjør etter terrorangrepet i Algerie for ni år siden.

Onsdag 16. januar 2013 ble gassanlegget Tigantourine i In Amenas angrepet og okkupert av islamistiske terrorister. Statoil, som nå heter Equinor, var partner på anlegget og hadde virksomhet der, noe selskapet fortsatt har.

Terrorangrepet varte i flere dager. Flere hundre arbeidere ble tatt som gisler. Lørdag 19. januar stormet algeriske styrker anlegget. 38 gisler ble funnet drept.

Da angrepet startet, hadde Statoil 17 ansatte ved anlegget. Fem av dem kom aldri hjem igjen til Norge. De døde var:

De er dermed fem av minst 87 sivile nordmenn som er drept i utlandet siden årtusenskiftet, slik en oversikt utarbeidet av Aftenbladet viste i romjulen.