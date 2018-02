Han vil strømme data direkte fra alle Statoils plattformer

Han og Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi i Statoil, var begge på scenen under dagens Sysla Live på Stavanger Forum. Her ble han gratulert med ny stilling, men hovedtema var veien fremover for Statoil i den digitale verden.

– Det skal ikke være et senter som stues bort for seg selv for å jobbe med digitale løsninger. Det er viktig at vi jobber sammen på tvers av kompetansefelt, sier Folgerø til Stavanger Aftenblad før mikrofonen og scenesmilet måtte på.

Siden mai i fjor har Folgerø hatt ansvaret for det digitale kompetansesenteret og tar nå steget videre med enda større ansvarsområde.

Automatiserte vedlikeholdsystemer på norsk sokkel

Folgerø og kompetansesenteret jobber med mange prosjekter i digitaliseringens verden. Med automatisering og digitalisering av prosesser ser de at man kan skape mer verdi, øke sikkerhet og effektivitet.

– Vi har for eksempel utviklet en skyløsning med Microsoft som gir oss datakilder fra alle 1.200 landbaserte brønner vi har i USA. Med en slik løsning kan vi redusere kjøring med 25 prosent, da ingeniørene slipper å kjøre rundt og inspisere alle, men kan kjøre til brønnen systemet viser det er feil på.

Med dette systemet ser de et verdiskapningpotensiale på 500 millioner dollar i USA. Planen er implementere det samme i Norge.

– Vi skal kopiere denne teknologien og gjøre det samme for alle 36 offshoreannlegg på norsk sokkel. På denne måten kan man få mer ut av brønnene. Med historiske data når og hvordan brønnene jobbet optimalt og hva slags innstillinger og parametre som ble brukt.

Åsgård, Gina Krog og Grane er anleggene som er først ut her til lands. Gradvis skal det etterhvert inn i andre anlegg. Også her ser Statoil et potensiale for verdiskapning på 2 milliarder dollar.

Kristian Jacobsen

Ansetter digitale hoder

Hvor senteret skal få sin base er enda ikke sikkert, men det står mellom Stavanger og Bergen. Etter en runde med ansettelser og gjennomgang av 1000 søknader er de nå 30 personer.

– Permanent ser vi foreløpig på rundt 40 mann etterhvert. Det har vært tøff konkurranse. Vi er opptatt av å finne de aller beste problemløserne med IT-kompetanse og analytiske evner.

Statoil skal investere mellom 1 og 2 milliarder kroner på ny teknologi frem mot 2020. Folgerø og kompetansesenteret skal koordinere og lede arbeidet med digitalisering på tvers av selskapet.

Fakta: Statoils digitale kompetansesenter Kompetansesenteret vil samarbeide med eksterne fagmiljøer, ha egne enheter for dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens, samt ledere for digitale programmer. De vil rekruttere både internt og eksternt til kompetansesenteret, og lederen vil rapportere til konserndirektøren for sikker og effektiv drift. Til nå har de rekruttert 20 nye eksterne og 10 interne ansatte. Planen er at de skal sitte i Stavanger eller Bergen, men det er enda ikke bestemt.

Flere ting koblet til Internett

Diskusjonen rundt digitalisering og hvordan man skal møte den har eksistert i mange år, men den endrer seg med tiden.

– Hva er det som har endret seg?

– Teknologien har jo lenge vært i Statoil og har gitt oss et godt utgangspunkt, men vi ser nå at bruken av skytjenester og tunge analyseverktøy har skutt til værs. Lagringskapasitet og datamaskiner har utviklet seg utrolig mye de seneste årene, sier Folgerø.

– Det andre er at antall ting som er koblet til Internett (IOT) vil doble seg de neste to årene. Alt fra ventiler, turbiner og kompressorer vil være koblet til Internett, slik at man kan analysere data fra disse.