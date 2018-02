Oljeprisen fortsetter stigning etter israelsk advarsel

For ei uke siden kostet ett fat nordsjøolje rett i overkant av 63 dollar. Da hadde oljeprisen falt markant fra midten av januar, hvor den vaket rundt 70 dollar. Så slo børsuroen inn, med til dels store fall på verdens finansmarkeder.

Nå har oljeprisen lagt bak seg ei uke med stigning, og har passert 65 dollar (i spotmarkedet). Like før klokken 07 mandag er prisen 65,3 dollar for ett fat nordsjøolje.

En forklaring på oppgangen nå er knyttet til to ting: Oppgang på børsen og uro i Midt-Østen, skriver Reuters. Det pekes særlig på bedring på de asiatiske børsene mandag. Samtidig øker antall borerigger på land i USA, noe som taler for økt produksjon og prispress.

I Midt-Østen øker spenningen, etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag kom med en klar advarsel om at landet kan reagere mot Iran selv. Beskjeden kommer etter at et israelsk fly ble skutt ned av syriske styrker 10. februar etter et bombetokt. Iran har gitt uttrykk for at nedskytingen viser at Israel ikke er så uovervinnelig som landet selv tror.

