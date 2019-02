Rosenberg dobler omsetningen: – Vi har styrket oss i oljenedturen

– Resultatet er ikke bærekraftig i et langt perspektiv, men det er viktig at vi ser hva dette skyldes. Vi har vært i overlevelsesmodus de siste årene, men har under oljenedturen klart å styrke organisasjonen slik at vi konkurransemessig står sterkere nå enn da oljenedturen slo inn i 2014, sier Jan T. Narvestad, direktør ved Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.

Rosenberg har godt med arbeid på Martin Linge-plattformen ute i Nordsjøen for tiden, og snart er alle bruene levert til Equinor til Johan Sverdrup-feltet.

Rosenberg-resultatet 2018 2017 2016 Omsetning 1,1 mrd. kr. 554 mill. kr. 644 mill. kr. Resultat før skatt 988 000 13 mill. kr. minus 102 mill. kr. PS: Rosenber har avvikende regnskapsår som går fra sommer til sommer.

Tid og kvalitet

– Alle bruene er levert med god kvalitet og i god tid før avtalt leveringstidspunkt, understreker direktør Narvestad og mener det er en god attest og en fjær i hatten for selskapet.

Tid. Kvalitet. Og avtalt pris. Dette er norske verfts aller beste kort i kampen mot de billige asiatiske verftene som har levert en rekke kostnadsoverskridende prosjekt til norsk sokkel de siste årene. De fleste også kraftig forsinket.

– Når du ser på overskridelsene og feilene som kommer fra Asia-prosjektene, nå sist med Martin Linge, er det da bittert å tenke på at dette er arbeid som norske verft kunne gjennomført bedre?

– Jeg er for pragmatisk til å tenke slik. Når du har fått de slagene i ansiktet som norsk verftsindustri har gjort, krummer du nakken og gyver løs på nye utfordringer. Norske leverandører har gjort mye forbedringsarbeid de siste fire-fem årene. Leverandørene skal ha en stor del av æren for de effektiviseringsprosessene som har foregått i bransjen generelt.

– Når det er sagt, tror jeg Asia-prosjektene har vært en vekker for oljeselskapene også. Norske leverandører evner å levere til avtalt tid og kvalitet, det er viktig å telle med i sluttregnskapet, påpeker Narvestad.

Han kom ikke helt i mål om 1000 faste ansatte innen utgangen av 2018, men med 900 ansatte var det opp vel 250 fra året før. Både lærlinger og nye ingeniører ansettes ved bedriften.

Lukter på fornybar-industri

Direktøren kan se tilbake på et resultatmessig vanskelig år avkastningsmessig for det tradisjonsrike Stavanger-verftet, men omsetningen er på vei oppover. Omsetningen var for året 2017(2018 på vel 1,1 milliarder kroner, mens resultat før skatt var på 988 000 kroner. Rosenbergs regnskapsår går fra sommer til sommer. Tallene gjelder således fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

I 2017 leverte Rosenberg 13 millioner kroner resultat før skatt, mens i 2016 var tallet minus 102 millioner kroner. Omsetningen i 2018 er opp fra 554 millioner kroner i 2017 til vel 1,1 milliard. Dette er det høyeste tallet siden 2015 da omsetningen var 1,25 milliarder kroner. I 2016 var tallet 644 millioner kroner.

Det verdensomspennende konsernet WorleyParsons, som Rosenberg eies av, satser veldig på å komme seg inn i fornybarsegmentet. Dette sier Narvestad at det er naturlig Rosenberg henger seg på. Både offshore vindkraft og fiskeoppdrett er ting som Rosenberg ser som aktuelle områder for nye oppdrag.

Jarle Aasland

Advarer mot oljerus

Klubbleder Roy Inge Nilsen kan skrive under på at Rosenberg-arbeiderne har brettet opp ermene og stått på for å arbeide seg ut av oljekrisen. Han sier det er positivt med mange i arbeid, både offshore og på verkstedet på Buøy.

Han er fornøyd at bedriften har satset på kompetanse og oppbemanning selv i nedgangstider i bransjen.

– Generelt er stemningen veldig bra. Når folk får arbeide uten å tenke på at det ligger mørke skyer over oss, er folk fornøyde og trives. Men alle vet at vi må ha mer arbeid framover for å holde ting i gang, sier Nilsen som advarer mot ukritisk pengebruk fra oljebransjens side når ting nå går bedre.

– Vi er inne i en tid hvor hjulene går rundt igjen etter noen tunge år. Nå er det viktig at bransjen ikke tar av slik den har gjort så mange ganger før slik at vi får en dyp nedgang når oljeprisen dropper igjen.

Flere jobber i gang

Arbeidet med Martin Linge har ikke slått for fullt inn for Rosenberg. Bare deler av verftsoppholdet til Martin Linge er med i tallene som er presentert, mens ingenting av arbeidet offshore er med.

– Selv om vi må opp en hel del på bunnlinja, er det positivt at vi har fått såpass bra tilslag på mange jobber. For å øke inntjeningen er vi avhengig av litt bedre priser på jobber og at vi klarer å holde kostnadene på et fornuftig nivå, i tillegg til at effektiviteten må opp litt, sier Narvestad som fortsatt har et klart mål om at Rosenberg etter hvert skal opp i 2 milliarder kroner i årlig omsetning.

Martin Linge er viktig jobb for Rosenberg framover, det samme er milliardkontrakten med Neptune Energy om å bygge ny modul på Gjøa-plattformen i Nordsjøen for prosessering og eksport av olje og gass fra Nova-feltet som ligger litt sørvest for Gjøa.

Oljeselskapet Lundin har også tildelt Rosenberg en jobb med verdi på flere hundre millioner kroner for å gjøre Edvard Grieg-plattformen klar til å ta imot produksjon fra to framtidige satelittfelt.