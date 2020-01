Direkte: Slik vil Ptil-sjefen unngå alvorlige ulykker

Petroleumstilsynet presenter status for sikkerhetsarbeidet i 2019 og forventninger til 2020. Følg presentasjonen direkte her.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ola Myrset Journalist

I januar hvert år presenterer Petroleumstilsynet (Ptil) status og planer for sikkerhetsarbeidet framover.

Ptils hovedtema for 2020 er «Aldri ny storulykke». 27. mars er det 40 år siden Alexander Kielland-ulykken på Ekofisk-feltet.

– Krever at vi tar tak

Ptil-sjef Anne Myhrvold startet med å snakke om nettopp de store ulykkene.

– Jeg håper inderlig vi unngår nye storulykker. Det krever at vi tar tak, sa Myhrvold fra podiet på Ullandhaug.

– Derfor er min oppfordring til dere: Bruk ulykkene som har vært. Piper Alpha i 1988. Alexander Kielland i 1980. Deepwater Horizon i 2010. Det er mye å lære, fortsatte Myhrvold til de frammøtte representantene fra bransjen.

Ptil startet i fjor ti granskinger, hvorav ni er avsluttet.

Ikke fornøyd

I et intervju med Aftenbladet i forkant av presentasjonen sa Anne Myhrvold at næringen jobber bra med sikkerhet, men at hun ikke er fornøyd.

– Jeg skulle ønske vi ikke gjorde så mange funn og at det ikke var så mange alvorlige hendelser. Det er risiko knyttet til denne industrien, og selskapene kunne gjort enda mer for å jobbe enda bedre forebyggende, sa Myhrvold.

Se presentasjonen i videovinduet øverst.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 13:37 Oppdatert: 16. januar 2020 14:50

Mest lest akkurat nå