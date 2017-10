Baker Hughes og Subsea 7 kan danne storfusjon

– I denne industrien nå snakker alle med alle, og det er naturlig som følge av industriens utvikling. Det fører selvfølgelig til at det blir rykter i markedet når det er konversasjoner. Men det betyr ikke at ryktene er riktige, sier styreleder Kristian Siem i Subsea 7 til Dagens Næringsliv. etter at ryktene om en fusjon mellom Baker Hughes og Subsea 7 svirret onsdag.

Analytikere spekulerer i om det er fjorårets fusjon mellom Technip og FMC Technologies som har utløst ønsket om å danne en ny storspiller i undervannsmarkedet.

Subsea 7 har også vært i hardt vær på norsk sokkel etter at selskapet har blitt beskyldt for å operere med rene løsarbeiderkontrakter på skipene sine, som for dykkere, heller ikke harmonerer med norsk arbeidsmiljølov.

– De har nok snakket om dette som en respons på sammenslåingen mellom Technip og FMC Technologies. Dersom Baker Hughes og Subsea 7 slår seg sammen, blir de også en fullintegrert subsea-spiller som både kan tilby utstyr og installasjon, sier analytiker Tommy Johannessen i Sparebank 1 Markets til E24.

Fusjonsryktene skal, ifølge E24, være basert på uttalelser kilder har gitt til Wall Street Journal og nyhetsbyrået Dow Jones Newswire.

I sommer sluttførte også GE kjøpet av Baker Hughes. Sondre Dale Stormyr i Danske Bank sier til E24 at han ikke er overrasket over ryktene. Subsea 7 kan fylle et tomrom i undervannsvirksomheten til GE og Baker Hughes.

Subsea 7 har også kontrakt med Statoil for dykking i Nordsjøen. Selskapet har lagt fram for Statoil at det også er innstilt på å dykke til 220 meter for Statoil på Gullfaks-feltet. Dette til tross for at Subsea 7 ikke kan dokumentere at det ikke vil gi dykkere negative langtidseffekter.

Subsea 7 har i dag en allianse med Schlumberger. Etter ryktene sendte Subsea 7 en pressemelding til Oslo Børs mandag ettermiddag. Selskapet skriver at det er kjent med spekulasjonene.

«Selskapets politikk er å ikke kommentere på spekulasjoner og rykter», skriver Subsea 7.