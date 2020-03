Norsk olje og gass: «Unngå håndhilsing og klemming»

Korona-frykt preger også Norsk olje og gass sin årskonferanse torsdag. Klemming og håndhilsing frarådes. Se konferansen i vinduet under!

Equinor-sjef Eldar Sætre og statsminister Erna Solberg kommer til bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sin årskonferanse i Oslo torsdag. Her er de fotografert på Johan Sverdup-feltet under den offisielle åpningen i januar. Foto: Jon Ingemundsen

Interesseorganisasjonen for oljeselskaper og leverandørbedrifter har trommet sammen et stjernespekket lag på Colosseum kino i Oslo torsdag.

Hit kommer blant andre statsminister Erna Solberg, statsråd Tina Bru, president Barack Obamas tidligere energirådgiver, professor Jason Bordoff og Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Konferansen kan du følge direkte her:

Korona-sms

Arrangementet går som planlagt, men alle deltakerne er bedt om å ta høyde for spredning av Koronaviruset.

«Vi gleder oss til å treffe deg på Norsk olje og gass’ årskonferanse den 5. mars. Smittevernråd: Unngå håndhilsing og klemming,» skriver Norsk olje og gass i en sms til alle deltakerne.

«Klart ja til oljeproduksjon»

Samtidig blir en ny undersøkelse som viser at et flertall av nordmenn fortsatt sier «klart ja til produksjon på norsk sokkel», offentliggjort. Det er Kantar som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra Norsk olje og gass.

I undersøkelsen blir folk spurt om de mener det er viktig å opprettholde norsk olje- og gassindustri.

69 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, 17 svarer at det ikke er viktig, mens 14 prosent svarer «vet ikke».

– Det er oppmuntrende å se at et så stort flertall av det norske folk slutter opp om næringen. Det viser at man ser hvilken betydning næringen har hatt og har for landet vårt og hvor vesentlig industrien er fremover også for å skape nye næringer, sier administrerende direktør (konst.) Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Energisk

Tema for årskonferanse er «Energisk» og viser til industriens kraft og vilje til å stadig utvikle seg i en verden i endring, ifølge arrangøren.

– Olje- og gassindustrien i Norge startet det nye tiåret med ambisiøse klimamålsettinger. Vi skal gjennomføre en stor satsing med klimavennlige løsninger som offshore havvind, hydrogen og CO₂-fangst og -lagring. Samtidig skal vi fremdeles være en pålitelig leverandør av olje og gass til en verden som etterspør stadig mer energi, sier Thorvaldsen.

I løpet av dagen skal ungdomspolitikere debattere om energi og klima i et europeisk perspektiv, og mediekommentatorer som skal diskutere om industrien henger med i tiden.