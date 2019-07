Equinor starter produksjon på Trestakk-feltet

Tirsdag startet Equinor oljeproduksjon på Trestakk-feltet på Haltenbanken i Norskehavet. Produksjonen fra feltet er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A, melder Equinor i en pressemelding.

Equinor estimerer at feltet inneholder 76 millioner fat olje.

Billigere enn budsjett

Prosjektet er levert på tid og noe under budsjett. Da prsoejktet ble vedtatt i 2017, var prisanslaget 5,5 milliarder kroner, ved oppstart er de endelige kostnadene 5 milliarder kroner.

– Sammen med partnerne våre, ExxonMobil og Vår Energi brukte vi god tid på å modne fram Trestakk og med god hjelp fra hovedleverandør TechnipFMC kom vi fram til et godt og lønnsomt konsept der utbyggingskostnadene ble nær halvert før investeringsbeslutning. Dette viser at det er viktig og riktig å bruke nok tid i tidligfase, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i Equinors pressemelding.

Feltutviklingen består av en brønnramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn. Totalt skal det bores fem brønner; tre for produksjon og to for gassinjeksjon. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A, der det er utført modifikasjoner for å ta imot produksjonen.

Equinor

Tar ut mer av Åsgard

Opprinnelig hadde Åsgard A levetid til 2019, i vinter godkjente Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet søknad om forlenget levetid til 2031.

– Volumene fra Trestakk er viktig for å kunne videreføre lønnsom drift av Åsgard A. Det betyr også at vi kan ta ut mer av de opprinnelige volumene i Åsgard-feltet. Vår skisse for utvikling av norsk sokkel peker på behovet for nye reserver og dette er en type prosjekter vi gjerne vil se mange flere av i årene som kommer, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Equinor, i pressemeldingen.

Ved oppstart vil Trestakk produsere om lag 22.000 fat olje daglig (3.500 sm3). På det meste vil produksjonen være om lag 44.000 fat olje per dag (7.000 sm3). Det er ventet at Trestakk vil produsere i 12 år.