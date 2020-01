Nysnø med første internasjonale investering. Satser 140 millioner kroner

Nysnø Klimainvesteringer setter om lag 140 millioner kroner i det kanadiske venturefondet ArcTern Ventures II.

Norge er valgt ut som en strategisk plassering for ArcTern Ventures sin satsning i Europa, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer. Foto: Marie von Krogh

Dette er Nysnøs første internasjonale fondsinvestering med etablering i Norge.

ArcTern Ventures er en globalt ledende investor som satser på innovative teknologiselskap med «betydelig potensial for å redusere klimagassutslippene og løse bærekraftsutfordringene», ifølge en pressemelding.

Kommer til Norge

Det nye fondet ArcTern Ventures II skal investere i både Nord-Amerika og Europa, og etablerer nå sitt europeiske hovedkontor i Oslo.

- Norge er valgt ut som en strategisk plassering for ArcTern Ventures sin satsning i Europa. Det styrker både kapitaltilgangen og internasjonale muligheter for norske selskaper med klima- og energiteknologi, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Både Norge og Canada har høye ambisjoner for å utvikle og skalere ny klimateknologi, og bygger på verdensledende kompetanse fra tradisjonell industri inn i nye markeder, mener Murray McCaig som er administrerende partner i ArcTern Ventures.

– ArcTern Ventures har vist en sterk forståelse for verdiskapning innen energi- og klimateknologi, et felt i rivende global utvikling og konstant endring. De kombinerer et skarpt teknologifokus med en praktisk tilnærming og betydelig kapital, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer i meldingen torsdag morgen.

1,4 milliarder å investere

Det statlige investeringsselskapet Nysnø vil i år ha en investeringskapital på 1,4 milliarder kroner. Det var statsminister Erna Solberg selv som for noen uker siden kom til Stavanger med de siste 700 millioner kronene.

På lang sikt skal fondet bli på hele 20 milliarder kroner. Nysnø har i dag ni medarbeidere i Stavanger, men flere skal ansettes.

