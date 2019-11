Omstridt brønn ved Lofoten ga et lite oljefunn

I slutten av oktober startet boringen av en av de mest omdiskuterte brønnene på norsk sokkel de siste årene – den såkalte Toutatis-brønnen. På leteområdet Nordland V, på grensen til Lofoten og Vesterålen, har Seadrill-riggen West Hercules vært på jobb for oljeselskapet Wintershall DEA.

Mandag kom meldingen om at leteboringen var avsluttet. Kommunikasjonssjef Kjetil Hertvik i Wintershall DEA kommenterte at jobben ble gjort effektivt og uten problemer – men ville ikke si noe om resultatene etter 26 dager med boring. Han viste til at det er Oljedirektoratet som skal gå ut med selve resultatet.

Spekulasjonene mandag var at det ikke ble gjort funn i brønnen.

Tirsdag morgen er det klart at dette ikke stemmer helt. Wintershall DEA fant olje i brønnen, men så lite at funnet ikke er vurdert som lønnsomt.

Foreløpige beregninger tilsier at funnet er mindre enn 1 million standard kubikkmeter utvinnbar olje, opplyser Oljedirektoratet i en melding.

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA skulle naturlig nok gjerne sett at resultatet var annerledes.

– Vi er aldri fornøyd når vi ikke finner noe. Men av og til treffer vi, av og til ikke, sånn er det bare, sier han.

Jon Ingemundsen

Nå skal alle dataene fra boringen analyseres.

– Boringen viser at det er olje der, og det sier litt.

– Så det gir håp om at dere kan finne mer?

– Det er altfor tidlig å si. Nå har vi fått informasjon vi og de andre i samme lisens skal se på, sier Hjertvik.

Han er veldig fornøyd med at borejobben har gått så godt.

– Det er veldig viktig for oss. Riggen og mannskapet har gjort en kjempejobb, og vi har vist at det går an å gjøre slike operasjoner i disse områdene, sier Hjertvik.

Boreoperasjonen koster 350 millioner kroner, og forhåpningene om å gjøre et funn var store. Sjansen ble anslått til å være mer enn 30 prosent. Snittet for bransjen er funn i hver sjette eller sjuende brønn, noe som utgjør 15 prosent, ble det opplyst da Aftenbladet var med på West Hercules.

Oljeletingen har møtt kraftig motstand etter at norske myndigheter sa ja.

– Jeg har ingen god følelse og brønnen burde aldri vært tillatt boret. Nå krysser vi fingrene for at de ikke finner noe. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sa leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Han fikk altså ønsket mer eller mindre oppfylt.