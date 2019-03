Equinor med nytt oljefunn i Nordsjøen

Equinor har, sammen med partnere Petoro, ConocoPhillips og Repsol, gjort et oljefunn fra Visund A-plattformen i letebrønnen Telesto i Nordsjøen. Ressursene anslås til 12-28 millioner fat utvinnbar olje.

– Vi er glade for å ha gjort et nytt funn på norsk sokkel der Equinor er operatør. Dette er fat med god lønnsomhet som hurtig kan kobles til eksisterende infrastruktur og tilføre samfunnet store summer. Å lete nær eksisterende infrastruktur er en viktig del av vårt veikart for norsk sokkel, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel, i en pressemelding.

Brønnen ble boret vel 2,5 kilometer øst for Visund A-plattformen og 155 kilometer vest for Florø.

Oljedirektoratet skriver i en pressemelding at hensikten med brønnen var å påvise petroleum i tidlig jura reservoarbergarter (Statfjordgruppen).

«Brønn 34/8-18 S påtraff en oljekolonne på om lag 115 meter i øvre og nedre del av Statfjordgruppen, med effektivt reservoar på henholdsvis 17 og 20 meter i sandstein hovedsakelig med moderat reservoarkvalitet. I øvre del av Lundeformasjonen i øvre trias ble det påtruffet om lag 15 meter med vannførende sandstein med dårlig reservoarkvalitet. Olje-vann kontakt ble påtruffet i nedre Statfjordgruppen på om lag 3170 meter under havnivå.»

Oljedirektoratet anslår en foreløpig beregning av funnet til å ligge i størrelsesorden mellom 2 til 4,5 millioner standardkubikkmeter olje skriver at rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Visund-feltet.