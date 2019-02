Oljeforbundstopp vil ikke fjerne tilsynsdirektør

Etter at Riksrevisjonen i januar kom med krass kritikk av Petroleumstilsynet, har fagforeningen Safe i Equinor kommet til at nok er nok. Tilsynsdirektør Anne Myhrvold bør ikke få fornyet tillit når åremålet hennes går ut i vår.

– Vi ønsker at regjeringen ikke gir Anne Myhrvold ytterligere tillit utover åremålet som går ut nå i vår. Vi sier ikke at hun må gå av i dag eller i morgen, men Petroleumstilsynet trenger å bygge ny tillit, fornyet tillit i politikken, næringen og vernetjenesten, sa nestleder Owe Ingemann Waltherzøe i Safe i Equinor til Dagens Næringsliv.

Men sentralt i fagforbundet Safe får Safe-klubben i Equinor liten støtte. I en uttalelse på hjemmesiden uttaler forbundsleder Hilde-Marit Rysst at det viktigste nå ikke er å kaste folk.

– Det viktigste er ikke å bytte ut Anne Myhrvold, men å ta tak i alle de tre nivåene av sikkerhetsarbeidet. Om Anne Myhrvold er den rette til å gjøre det, er det departementets oppgave å vurdere. Det trengs en «hestekur», og om et lederskifte inngår i denne kuren, vil tida vise, sier Rysst, som selv har bakgrunn fra Equinor.

Hun frykter at å bytte ut toppsjefen i tilsynet vil skade mer enn det hjelper.

– Bransjens sikkerhetsfilosofi er grunnlagt på åpenhet, tillit, dialog, for å nevne noe. Det har Petroleumstilsynet faktisk vært gode på. Begynner man å «slå hånda av selskapene», vil bransjen lukke seg og ingenting rapporteres. Det gagner ikke sikkerheten og sikkerhetsarbeidet, sier Rysst på hjemmesiden.

Safe-klubben i Equinor har over en tid vurdert om den fortsatt skal være tilsluttet Safe, eller finne seg et nytt forbund. Sentrale tillitsvalgte i Safe i Equinor har lenge vært frustrert over situasjonen i fagforbundet. Høsten 2017 resulterte avstemningen på kongressen til Safe at forbundsstyret ble uten medlemmer fra sokkelklubben i Equinor og dermed begynte arbeidet med å se på alternativer til Safe.