– Tragisk og en grusomt trist hendelse som gjør stort inntrykk

Fredag morgen fikk Ptil bekreftet at livet ikke sto til å redde for en Maersk-ansatt som falt i sjøen fra riggen på Tambar-feltet sør i Nordsjøen i 12-tiden torsdag.

– Det er en tragisk og en grusom trist hendelse som gjør stort inntrykk også på oss, både når hendelsen utfolder seg og når bekreftelsen om at en er omkommet kommer. Det tøft for alle som er knyttet til bransjen, sier Inger Anda som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet (Ptil).

Fra sin beredskapssentral på Ullandhaug i Stavanger førte Ptil tilsyn med hvordan de involverte selskapene, ikke minst operatør Aker BP og riggeier Maersk Drilling, håndterte krisesituasjonen på Tambar-feltet.

En person bekreftet omkommet i ulykken på Tambar

Falt i sjøen

En ansatt i Maersk Drilling falt på sjøen under vedlikeholdsarbeid på riggen. Han ble hentet opp av sjøen av et standby-fartøy og brakt til Haukeland universitetssykehus i Bergen med helikopter. Mannen døde av skadene, ifølge en pressemelding fra Aker BP.

En annen person, også ansatt i Maersk Drilling, ble skadet i hendelsen. Hans tilstand skal ikke være kritisk. Personen er innlagt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

– Vi fulgte hendelsen tett og innhenter informasjon på vanlig måte. Ansvaret for operasjonen ligger hos selskapene, men vi kan gripe inn om vi mener de ikke håndterer situasjonen på rett måte, sier Anda.

Det var ikke nødvendig.

Gransker ulykken

Ptil har iverksatt gransking av hendelsen på den flyttbare innretningen Maersk Interceptor på Tambarfeltet 7. desember 2017.

– Vi gransker for å finne bakenforliggende årsaker og klarlegge hendelsesforløpet, sier Anda.

Ptil og politiet skal dra sammen ut på ulykkesriggen, men har vært forhindret av dårlig vær.

Maersk Interceptor brukes for tiden til brønnarbeid på Tambarfeltet i Nordsjøen, hvor Aker BP er operatør.

Ulykken kommer til å sette sett preg på topplederkonferansen som Ptil arrangerer mandag på Clarion Hotel Energy i Stavanger 11. desember.

– Hendelse understreker viktigheten av å være topp forberedt og at sikkerheten må og skal være første prioriet, sier Anda.

Det er to år siden forrige dødsulykke på en rigg eller plattform på norsk sokkel.

Toppledere møtes om sikkerhet

Ptils hovedtema for 2017 har vært «Trenden skal snus». Bakgrunnen for temavalget var at Ptil for ett år siden konstaterte at oljenæringen sto overfor viktige sikkerhetsutfordringer, og at utviklingen på flere områder gikk i feil retning.

Mandag vil Ptil vil presentere sin ferskeste vurdering av sikkerhetssituasjonen i oljeindustrien for de cirka 120 gjestene på konferansen. Samtidig blir Ptils Hovedtema for 2018 lansert.

Statoils konsernsjef Eldar Sætre er blant deltakerne som skal snakke på konferansen.

«Dette temaet vil prege Ptils arbeid og bygge opp under myndighetenes forventninger til næringen det kommende året,» skriver Ptil på egne nettsider.