Trumps sanksjoner slår inn: Nå stiger oljeprisen

USAs sanksjoner mot Iran og store selskap som har aktivitet i landet er i ferd med å gi seg konkrete utslag.

Fredag morgen steg oljeprisen og lå på 75,38 dollar for et fat nordsjøolje.

Iran er den tredje største produsenten i Opec (Organisasjonen av oljeeksporterende land), og eksporterer rundt 2,5 millioner fat per dag av råolje og kondensat i løpet av 2018.

Mindre olje i markedet

Det er ventet at USAs sanksjoner vil få betydelige innvirkning på oljeeksporten fra Iran, og dermed vil redusere tilgjengelig olje i markedet.

Noen annet som skaper uroligheter i oljemarkedet, ifølge Reuters, er den uløste handelstvisten mellom USA og Kina.

Forhandlinger på embetsmannsnivå i de to landene ble avsluttet torsdag kveld uten noe større gjennombrudd til å komme til en løsning.

Gjennom sommeren har oljeprisen vært gjennom noen dupper, etter at den ved utgangen av juni passerte 77 dollar fatet.

I juni bestemte også Opec-møtet i Wien en produksjonsøkning på 1 million fat per dag for å hindre at oljeprisen ikke skulle stige så raskt.

Mer olje fra Opec

Da bestemte nemlig Opec-leder Saudi-Arabia å sende 11 millioner fat olje per dag ut i markedet, noe som, ifølge Reuters, er det høyeste i historien. Dette var en forsøk fra Opec på å kompensere for en mulig knapphet på olje i markedet.

Ifølge Reuters var det antatt at det ville være et underskudd i markedet på 200.000 fat olje per dag i andre halvdel av 2018. Opecs produksjonsøkning kan nå reelt i stedet gi et overskudd på 200 000 fat olje per dag.

Saudi-Arabias energiminister Khalid Al-Falih uttalte den ganga at de kom til «å gjøre det som er nødvendig for å holde markedet i balanse».

Med usikkerheten i Venezuela, som har klar fallende produksjon andre halvdel av 2018, og Libya, samt USA sanksjoner mot Iran, lå det an til strammere oljemarked og økning i prisen.

Klar beskjed fra USA

Saudi-Arabia er også under hardt press fra USA og president Donald Trump om å få mer olje ut i markedet før valget i november. USA presser også sine allierte til å stanse all handel med iransk olje innen 4. november.

Det ser altså nå ut til at dette nå er i ferd med å slå ut og gi en direkte innvirkning på Irans eksport på 2,5 millioner fat olje per dag, som igjen gjør seg utslag i økning i oljeprisen.