Oljeministeren besøkte Rosenberg: – Fantastiske historier

– Vi kan vel konkludere med at dette er et velferdsrør, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og tar et tak rundt et av undervannsrørene som skal lede olje fra innretningene til hovedrørledningen på Johan Sverdrup-feltet.

Direktør Jan T. Narvestad på Rosenberg WorleyParsons kan bare nikke anerkjennende til den betraktningen. Rosenberg har tradisjon for å ta imot nye olje- og energiministre på besøk tidlig i ministerperioden.

Viktig i lang tid framover

Denne gang er det selvsagt litt spesielt, siden slaget om deler av Rosenberg-tomta skal utvikles til boligbygging skal opp til politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling torsdag 18. oktober.

På spørsmål om hva ministeren synes om at Rosenbergs eksistens trues av boligbygging tett inn til industrivirksomheten, svarer Freiberg slik:

–Jeg registrerer at det er en diskusjon i Stavanger om arealutnyttelse, men det er en debatt som lokalpolitikerne tar seg av, uten at jeg skal ha noen meninger om det, sier Freiberg.

Like etterpå legger han til:

–La det ikke herske noen tvil om at verftsindustrien er viktig i dag og vil være det i lang tid framover. Men de hensynene er jeg sikker på blir ivaretatt på en god måte.

På Rundturen på Rosenberg fikk Freiberg servert gode historier om Rosenbergs historie og viktige rolle i lokalsamfunnet i Stavanger.

En av dem var fra Rosenbergs driftdirektør Johan Mæhle. Han forklarte om bedriftens klare politikk om å ta inn 20 nye lærlinger hvert år. Av lærlingene som ble ferdig i år, fikk 17 som ønsket det, fast jobb ved Rosenberg.

I tillegg fortalte Mæhle om tilfeller hvor Rosenberg har tatt inn ungdommer med spesielle behov for å gi de yrkesopplæring, gjerne etter at noen har ringt og spurt om det var plass til dem ved Rosenberg.

–Dette er jo fantastiske historier, slo oljeminister Freiberg fast.

Konkurransedyktig internasjonalt

Freiberg er bevisst på å besøke oljeindustrien og ta med seg signaler tilbake til Oslo. Fra Rosenbergs side la direktør Jan T. Narvestad vekt på at permitteringsordningene opprettholdes, det samme med ordningen for lærlinger, samtidig som at det utvikles nye områder på norsk sokkel som kan gi verftsindustrien oppdrag.

Narvestad etterlyste også at politikerne allerede nå måtte ha en plan klar for neste nedtur, for erfaringsmessig vil den komme.

Freibergs overordnede svar på det og andre utfordringer, er fortsatt høyt tempo i leting og åpning av nye areal til olje- og gassvirksomheten for å kunne skape høy aktivitet hos norske verft.

For, som Narvestad sier, det kan snakkes om omstilling av industrien, men i mange år framover vil fortsatt olje- og gassvirksomheten være norske verfts desidert viktigste inntektskilde.

–Jeg registrerer at Rosenberg er en bedrift som også vinner oppdrag på britisk sokkel, så det forteller meg om en bedrift som er konkurransedyktig, sa Freiberg.