Oljeprisen holder seg over 60 dollar

Fredag passerte oljeprisen 60 dollar. Det er høyeste nivå siden juli 2015 - og mer enn en dobling fra januar 2016, da prisen for ett fat nordsjøolje sank under 30 dollar.

Forklaringen på at oljeprisen stadig styrker seg, finnes hos oljekartellet Opec, skriver Reuters. For mens medlemslandene og blant annet Russland er enige om å kutte i oljeproduksjonen til mars 2018, kommer det nå signaler om at denne avtalen vil bli forlenget. Både Russland og Saudi Aarabia har gitt sin støtte til en videreføring.

I et intervju med Bloomberg sa den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman at han selvsagt ville fortsette Opecs produksjonskutt, mens Russlands president Vladimir Putin tidligere har uttalt at avtalen bør fortsette minst gjennom hele neste år.

I USA øker derimot produksjonen av olje. Siden sommeren 2016 har den økt med 13 prosent, skriver Reuters.