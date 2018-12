Stavanger-rederi rigger Goliat-skip for batteri og landstrøm

Dette skal gjøres ved å installere et system for landstrøm kombinert med en batteriløsning for energilagring om bord, forteller Eni Norge i en pressemelding.

«Systemet vil kunne gi bedre kontroll og høyere sikkerhetsmarginer da det installeres i tillegg til eksisterende motorer om bord. Under krevende operasjoner til havs som for eksempel dynamisk posisjonering kan det oppstå større variasjoner i energibehov,» heter det i pressemeldingen.

Batteriet vil her virke som en energi-buffer som leverer nødvendig energi umiddelbart og derved mye raskere enn en forbrenningsmotor.

Batteriet vil kunne virke som ren nødkraft og dermed kan en i gitte tilfeller stoppe ned en forbrenningsmotor og dermed spare store mengder drivstoff samt oppnå betydelig utslippsreduksjoner.

– Dette er et tiltak som styrker Goliat sin allerede sterke miljøprofil med strøm fra land og injeksjon av produsert vann. Det er viktig for oss å bidra til reduksjon av totale utslipp, sier Asbjørn Skoge som er distriktssjef i Eni Norge i pressemeldingen.

Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem.

Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2019 i tett samarbeid mellom Eni Norge AS og Simon Møkster. Hovedleverandører vil være Vard og Kongsberg Maritime. Selve batteriet vil bli levert av Corvus.

