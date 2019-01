Ptil: – Helt uakseptabelt at Equinor ikke hører på myndighetene

Hun har gitt beskjed til konsernsjef Eldar Sætre om at det ikke kan være sånn at Equinor ikke gjør som de får beskjed om. Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet opplevde at Equinor-sjefen var helt enig.