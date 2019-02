Minus for riggselskapet Prosafe

Det Stavanger-baserte riggselskapet som baserer seg på å leie ut og drifte boligrigger, primært til oljeselskap, registrerte et resultat på minus 27,2 millioner dollar, drøyt 230 millioner kroner, før skatt i fjerde kvartal 2018.

For samme periode i 2017 var resultatet 42,6 millioner dollar i overskudd.

Omsetningen var i fjerde kvartal på 74,1 millioner dollar, sammenlignet med 74,7 millioner dollar i siste kvartal 2017.

Årsaken til nedgangen skyldes lavere dagrater, men selskapets direktør Jesper K. Andresen viser i en pressemelding til at selskapet er optimistisk med tanke på framtiden.

Dette skyldes høyere flåteutnyttelse. I siste kvartal 2018 noterte selskapet 63 prosent utnyttelse av flåten, noe osm er det høyeste siden tredje kvartal 2015.

Nye rigger

Aftenbladet skrev i fjor høst at Prosafe også investert i tre nye boligrigger som er ferdigstilt og ligger klare for oppdrag ved Coco-verftet i Kina. Et hardt prøvet Prosafe gjorde det i august 2018 klart at selskapet kom til en gunstig avtale med Coco om disse tre nybyggene i Kina. Riggene har fått navnene "Safe Eurus", "Safe Nova" og "Safe Vega".

Med denne solide investeringen i tre nye rigger, som har betydelig lavere driftskostnader enn boligriggene fra 1980-tallet, inngikk også Prosafe avtale med bankene om at selskapet kunne skrote inntil tre boligrigger uten at bankene, som har sikring i riggene, krevde tilbakebetalt lån i den forbindelse.