Statoil omorganiserer ledelsen

Pål Eitrheim

Eitrheim er norsk statsborger og begynte i Statoil i 1998. Han kommer fra stilling som direktør for anskaffelser i Statoil, som han har hatt siden februar 2017.

Før dette var Eitrheim direktør for Statoil Brasil og direktør for Statoil South America fra 2014, med base i Rio de Janeiro. Mellom 2011 og 2014 var Eitrheim direktør for konsernstrategi og analyse i Global strategi og forretningsutvikling. I 2013 ledet Eitrheim sekretariatet for granskingen av terrorangrepet på gassprosesseringsanlegget In Amenas i Algerie.

Han ledet konsernsjefens kontor i Statoil mellom 2005 og 2009, og etablerte og ledet Statoils kontor i Washington DC mellom 2009 og 2011. Mellom 2001 og 2004 hadde Eitrheim ulike lederroller i Aserbajdsjan, blant annet for myndighetskontakt og gassmarkedsføring. Eitrheim har utdannelse i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, og University College Dublin, Irland.

Anders Opedal

Opedal er norsk statsborger og begynte i Statoil i 1997. Han kommer fra stilling som direktør og landsjef for Brasil, som han har hatt siden januar 2017. Opedal var Statoils første konserndirektør for sikker og effektiv drift fra april 2015 til desember 2016.

Før dette var han direktør for Capital Projects etter å ha vært direktør for anskaffelser fra 2007. Opedal var før dette direktør for anskaffelser i boring og brønn.

Han begynte sin karriere i olje- og gassbransjen i 1992, og har jobbet både for Schlumberger og Baker-Hughes som loggeingeniør og petrofysiker. Opedal har utdannelse i elektroteknikk fra NTNU i Trondheim. Han har også en MBA med utmerkelse fra Harriot Watt University i Edinburgh.

Al Cook

Cook er britisk statsborger, og kommer fra stilling som direktør i Statoils forretningsområde DPI, med ansvar for virksomhet i Angola, Argentina, Aserbajdsjan, Libya, Nigeria, Russland og Venezuela.

Cook kom til Statoil i 2016 fra BP, der han var leder for konsernsjefens kontor. Cook begynte i BP i 1996, og hadde en rekke prosjektlederstillinger og kommersielle stillinger i Nordsjøen og Mexicogolfen.

Han arbeidet i feltoperasjoner i Nordsjøen fra 2002 til 2005, og ble plattformsjef. Fra 2005 ledet han IGB2-prosjektet i Vietnam og var direktør for BP Vietnam. Cook var fra 2009 til 2014 direktør for utvikling av Shah Deniz-feltet i Aserbajdsjan for BP og byggingen av Southern Gas Corridor.

Cook har en mastergrad i naturvitenskap fra St. John's College, Cambridge University og i 2005 fullførte han International Executive Programme ved INSEAD.

(Fra Statoils pressemelding)