Aker Solutions med ny ordrerekord

38 nye totalordre (front-end, totalansvar for ingeniørarbeid) ble det i første kvartal for oljeserviceselskapet. Målt i kroner utgjør det arbeid for 8,6 milliarder kroner. Totalt kan Aker Solutions nå melde om en ordrebank på 37,6 milliarder kroner.

Fortsatt mener Aker Solutions at utsiktene er usikre og at presset på pris fortsetter - men at det er absolutte tegn på bedring.

– Vi ser i økende grad at markedet kommer tilbake. Lavere balansepris (olje- eller gasspris et prosjekt trenger for å gå i pluss, red. anm.) og høyere oljepris gjør at flere prosjekter blir godkjent, særlig i Norge, sier administrerende direktør Luis Araujo i Aker Solutions i en melding.

Han kan notere seg en omsetning på 5,5 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 5,2 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBITDA) endte på 425 millioner kroner, mot 355 millioner i fjor. Dermed har marginen økt fra 6,9 prosent til 7,8 prosent. Resultat før skatt ble på 152 millioner kroner, mot 92 millioner i fjor.

38 nye ordre i et kvartal er altså ny Aker Solutions-rekord. Blant prosjektene oljeserviceselskapet har fått tilslag på, er Johan Castberg (laste- og lagerfartøy), produksjonssystemer for havbunnen for Troll fase 3, Askeladd og Nova.

– Vi ser rekordetterspørsel for våre tidlig-fase-tilbud, fra studier av gjennomførbarhet og konsept til totalløsning for ingeniørtjenester og design, sier Ajaujo.

Tross for tung ordrebok, fortsetter Aker Solutions jobben med å kutte kostnader. Innen desember 2021 skal selskapet ha kuttet utgifter med 20 prosent. Dette er fortsettelsen av kuttrunden som ble fullført i 2017, hvor utgiftene ble kuttet med 30 prosent sammenlignet med 2015.