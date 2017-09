Wilhelmsen satser friskt i NorSea Group

NorSea Group, som driver med basevirksomhet blant annet i Dusavik og Tananger, hadde et driftsresultat på minus 268 millioner kroner i 2016.

Driftsinntektene i konsernet lå på 2,1 milliarder kroner. Mellom 2012 og 2015 gikk driftsresultat før skatt ned fra 357 millioner til 121,8 millioner kroner.

Imidlertid gjorde salget av eierandelen i Risavika Havn godt på fjoråresresultatet. NorSea Group kunne dermed levere et årsresultat før skatt på 268 millioner kroner. Selskapet har vært hardt prøvet de siste årene, og sendte senest i fjor høst 100 ansatte ut dørene.

Til tross for at driftsresultatet i 2015 nesten bare var en tredjedel av hva det var i 2012, har lederlønningen økt betydelig de siste årene. Fra 1,1 millioner kroner i 2012 til 2,7 millioner kroner i 2016.

Wilhelmsen øker

Onsdag ble det klart at Wilhelmsen øker sin eierandel i NorSea Group og øker med det aksjeposten betraktelig som største eier. Nå vil Wilhelmsen kontrollere vel 72 prosent av aksjene i NorSea Group.

- Vår ambisjon er å være en langsiktig aktør i dette markedet og gleder oss til å ta en aktiv rolle i industrien og ikke minst utvikle NorSea Group videre, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilhelmsen, i en pressemelding.

Wilhelmsen sikret seg 35.4% av aksjene i NorSea Group i juli 2012, og økte sin eierandel til 40% i april 2014.

Jonas Haarr Friestad

Fikk penger i kassen

I november i fjor lyktes NorSea Group å selge seg ut av av Risavika Havn. Eierandelen på 34 prosent ble solgt til Stavangerregionen Havn IKS. Samtidig kjøpte Stavangerregionen Havn ut Risavika Eiendoms andel på 21 prosent, slik at Risavika Havn kom under 100 prosent offentlig eierskap.

Den offentlige havnen måtte da ta opp 300 millioner kroner i lån for å sikre seg full ikontroll i Risavika Havn.

Avtalen kunne imidlertid justeres fram mot 2019 dersom utsiktene forverret seg betydelig. På spørsmål om hvorfor det var viktig for de private å komme seg ut av Risavika Havn, svarte John Egil Stangeland, daglig elder i NorSea Group følgende til Aftenbladet:

- Risavika Havn har alltid vært lønnsomt for vår del. Vi har sluppet å fylle på med mer penger i selskapet. Men det ligger ikke innenfor vår virksomhet å drifte ei havn, det er naturlig at det offentlige overtar når vi er kommet til denne fasen.

-For oss er det ønskelig å få noe ut nå og noe om tre år. Det er viktig å få penger i kassen, men har ikke avgjørende betydning.

Glade i NorSea Group

Nå ser Stangeland lyst på at Wilhelmsen satser i NorSea Group:

– Det er med glede vi annonserer at Wilhelmsen nå blir majoritetseier i NorSea Group. Med vår kjernekompetanse og deres globale maritime nettverk, ser vi interessante muligheter i tiden fremover til glede og nytte for kunder, samarbeidspartnere og oss i NorSea Group, sier John Egil Stangeland i en pressemelding.

Transaksjonen gjennomføres 26.september 2017.

NorSea Group AS er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er en global leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien. Selskapet leverer også offshore vind-tjenester gjennom selskapet NSG Wind. NorSea Group AS har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger, og har eierinteresser i ni forsyningsbaser langs norskekysten, samt basevirksomhet i Skottland og Danmark. I 2016 hadde selskapet rundt 1 200 ansatte.