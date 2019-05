Equinor leverer litt svakere kvartalsresultat enn på samme tid i fjor

På Equinors kontor på Forenbu legger Equinor fram selskapets resultat for første kvartal 2019.

Selskapet kan i årets første tre måneder vise til et driftsresultat på 4,19 milliarder dollar, tilsvarende 36,2 milliarder kroner.

Etter skatt er resultatet på 1,54 milliarder dollar, 13,32 milliarder kroner.

Første kvartal var kjennetegnet av:

Solide resultater i alle segmenter

Sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 19,4 prosent.

I rute for å levere på guidingen fra kapitalmarkedsoppdateringen

Kvartalsutbytte på 0,26 USD per aksje

– I et kvartal med lavere råvarepriser leverer vi høyere resultater etter skatt enn i samme periode i fjor. Kontantstrømmen fra drift var sterk på 6,5 milliarder dollar i første kvartal, og vi har redusert gjeldsgraden vår til 19,4 prosent. Vi opprettholder høy produksjon, et sterkt kostnadsfokus og streng kapitaldisiplin, og vi er i rute for å levere på vår guiding fra kapitalmarkedsoppdateringen i februar, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre i en pressemelding.

Klokken 08 har Equinor pressekonferanse om kvartalstallene. Se den her:

11 letebrønner fullført

Ved utgangen av første kvartal i 2019 har Equinor fullført 11 letebrønner. Fire har vist seg å ha drivverdige funn. Justerte letekostnader for kvartaler var på 2,34 milliarder kroner, opp fra 2,08 milliarder kroner same tid i fjor.

Selskapets egenproduksjon per dag i første kvartal var på 2,178 millioner fat oljeekvivalenter. Dette skriver selskapet er omtrent på samme nivå som i fjor. Selskapet legger også til at forventet naturlig nedgang fra modne felt ble motvirket av porteføljeendringer, nye brønner og nye felt som kom i produksjon.

– Johan Sverdrup vil starte produksjonen senere i år, og våre prosjekter er i rute for å levere produksjonsvekst frem mot 2025. Vi har så langt i år fått tilgang til nytt attraktivt leteareal i Norge og Argentina, kunngjort investeringsbeslutning for en ny plattform på ACG -feltet utenfor kysten av Aserbajdsjan, og hatt offisiell åpning av vindparken Arkona i Tyskland, sier Sætre videre i pressemeldingen.

Styret i Equinor har besluttet et utbytte på 0,26 per aksje for første kvartal, en økning på 13 prosent fra samme kvartal i fjor.

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 6,45 milliarder dollar, 55,78 milliarder kroner, i første kvartal 2019, sammenlignet med 7,13 milliarder dollar, 61,66 milliarder kroner, i samme periode i 2018. Investeringer var på 2,21 milliarder dollar, 19,11 milliarder kroner, for de første tre månedene av 2019.

38,5 milliarder i fjor

På tilsvarende tid i fjor leverte Equinor et driftsresultat på 4,4 milliarder dollar i første kvartal. 38,5 milliarder kroner. Dette var opp fra 3,3 milliarder dollar, 28,54 milliarder kroner i 2017. I de første månedene i 2018 var det høy produksjon og høyere priser for olje og gass som bidro til økningen.

I fjor la Equinor fram et resultat etter skatt på 1,5 milliarder dollar, 12,97 milliarder kroner. Årets første kvartalsresultat er altså litt bedre enn det.

Mens utviklingen i valutakurser mellom amerikanske dollar og norske kroner, økte produksjonspriser og økte produksjonsavgifter på grunn av høyere priser bidro til en kostnadsøkning i første kvartal i fjor.

I første kvartal i fjor var det høy også aktivitet og mye som skjedde i Equinor. Selskapet varslet navneendring fra Statoil til Equinor, det vant fram i kampen om letearealer i Brasil og Mexicogolfen, kjøpte seg inn i vindkraftprosjekt i Polen og overtok formelt operatørskapet for Martin Linge.

Dessuten kom Aasta Hansteen til Norskehavet og plan for utbygging av Askeladd-prosjektet ble levert.

Sverdrup årets høydepunkt

Det store høydepunktet for Equinor kommer senere i år når Johan Sverdrup-feltet settes i drift. I mars kom de siste brikkene på plass i Johan Sverdrup-puslespillet. Da ble de to siste plattformdekkene, en bro og et flammetårn løftet på plass.

Feltet er blant de fem største på norsk sokkel, og de inneholder anslagsvis mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat olje. Sverdrup-hotellet har 560 sengeplasser. Etter planen skal Johan Sverdrup settes i drift i slutten av 2019.