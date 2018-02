Norsk oljeselskap satser 2 milliarder i omstridt konfliktsone

I løpet av 2018 varsler DNO at selskapet kommer til å bruke 250 millioner dollar, 1,929 milliarder kroner, i den selvstyrte regionen Kurdistan i det nordlige Irak. Det er der selskapet har nesten all oljeaktiviteten sin, med en produksjon i fjor på vel 106.336 fat per dag i 2017.

Selskapets totale produksjon var i 2017 på 110.848 fat. Her sto produksjon fra Oman for en liten andel.

Her kan du lese historien om mannen som laget oljeeventyr av DNO:

Stemplet som oljekjeltring i 2006, frikjent i 2016.

Resultatforbedring

DNO fikk i 2017 et skikkelig oppsving i Kurdistan. Tawke-feltet har vært inntektsbringende for DNO. I fjor leverte selskapet et årsresultat før skatt på 5,67 milliarder kroner (735,6 millioner dollar) mot 736,3 millioner kroner (95,4 millioner dollar) i 2016.

Omsetningen i 2017 var 2,68 millioner kroner (347,7 millioner dollar) mot 1,55 milliarder (201,8 millioner dollar) i 2016. Omsetningen i fjerde kvartal gikk opp til 895 millioner kroner (116 millioner dollar) i 2017 mot 324 millioner kroner (42,1 millioner dollar) i tilsvarende kvartal i 2016.

DNO økte eierskapet i Tawke-feltet fra 55 prosent til en andel på 75 prosent. Dette var et direkte resultat i stedet for kontanter for gammel gjeld som Kurdistans regionale regjering skyldte DNO. Samtidig sikret DNO seg økt andel av lisensinntektene fra feltet i fem år. Partene kom til enighet i august i fjor om regningen som lød på nesten 1 milliard.

DNO største utenlandske

DNO har hovedkontor i Oslo, men har også en Stavanger-avdeling som holder til i Tollboden på Skagenkaien. Selskapet har ikke oljeproduksjon i Norge, men har sikret seg 10 letelisenser på norsk sokkel.

Produksjonen kommer fra Kurdistan, Oman og Jemen. Selskapet har også internasjonale letelisenser i Storbritannia, Tunisia og Somaliland.

Det nordlige Irak har lenge vært en konfliktområde mellom kurdiske regionale myndigheter og sentralregjeringen i Irak. DNO er i dag den største utenlandske oljeprodusenten i Kurdistan. Selskapet ble etablert som et «sovende» oljeselskap i 1971 med Jacob Stolt-Nielsen og Jan Erik Dyvi i spissen.

DNO var imidlertid fram til Berge Gerdt Larsen overtok roret en ubetydelig parentes i Olje-Norge, hvor Statoil og Norsk Hydro ble gitt de toneangivende rollene av staten på 1970-tallet, med private Saga Petroleum som utfordrer.

I 2017 kjøpte selskapet Stavanger-baserte Origo og økte virksomheten på norsk og britisk sokkel.