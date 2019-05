Eldar Sætre: Klimaavtale stopper ikke lønnsomme enkeltprosjekter

For en drøy uke siden annonserte Equinor at selskapet vil vise lederskap med sterk støtte til målene i Parisavtalen gjennom en avtale med investorgruppen.

Samme dag kunne Aftenbladet fortelle at Equinor-styret avviser tre konkrete forslag om å ta Equinor i en mer klimavennlig retning før selskapets generalforsamling 15. mai.

Fokusliste med store forurensere

Investorer som forvalter til sammen 33.000 milliarder dollar, blant disse er DNB, Nordea og Storebrand, står bak initiativet Climate Action 100+ (se fakta).

Investorene har satt noen av verdens største oljeselskaper som BP, Shell, ConocoPhillips, Total, ENI, Chevron, Lukoil - og Equinor på en såkalt «fokusliste» med 100 selskaper som er identifisert som store utslippskilder. Andre på listen er eksempelvis Boeing, Volvo og Volkswagen.

På en pressekonferanse, i forbindelse med at Equinor fredag morgen slapp resultatene for 1. kvartal 2019, sa konsernsjef Eldar Sætre blant annet dette om hva det nye klimaengasjementet betyr for Equinor:

– Vi stresstester alt i dag i forhold til IEAs scenarier, og vi vil gjøre det samme med tilgang til et «well below»-scenarie (godt under 2 grader red. anm) som er utviklet med samme metodikk, sa Sætre.

Sætre fikk spørsmål om selskapet vil si nei til lønnsomme prosjekter som ikke er forenlig med klimamålene i Parisavtalen. Dette avviste Equinor-sjefen.

– Nei, vi kan ikke ta et enkeltprosjekt og trekke det fram i forhold til klimaavtalen, det blir en for vanskelig øvelse. Men vi stresstester alle prosjekter, også leteprosjekter. Så er det porteføljen og porteføljeperspektivet som avgjør hvordan vi tenker som selskap, men vi har ambisjoner om å redusere karbonavtrykket på hele portefølgen vår med et kilo per fat innen 2030, svarte Sætre.

Fakta: Hva er Climate Action 100+? Climate Action 100+ er et investortiltak som skal «sikre at verdens største kilder til klimagassutslipp gjør de nødvendige tiltak mot klimaendring.» Mer enn 320 investorer som sammen forvalter mer enn 33.000 milliarder dollar, tar kontakt med selskaper for å forbedre styring, redusere utslipp og styrke klimarelatert finansiell rapportering. Selskapene omfatter 100 «systematisk viktige kilder til utslipp», som står for to tredjedeler av årlige globale industriutslipp, sammen med mer enn 60 andre med betydelig mulighet til å fremme overgangen til ren energi. Climate Action 100+ ble lansert i desember 2017. Kilde: Equinor

Redd klima-strategi

Strategien som Equinor er oppfordret til å følge gjennom investortiltaket Climate Action 100+ baserer seg på følgende punkter:

• Stresstesting av porteføljen og nye kapitalutgifter

• Klimarelaterte ambisjoner, mål og sentrale resultatindikatorer (KPIer)

• Mål knyttet til godtgjørelse

• Tiltak for å drive fram dekarbonisering

• Klimapolitisk engasjement og åpenhet

Jon Ingemundsen

Om stresstesting sier Equinor dette på egne nettsider:

«Virksomheten vår må være tilpasset en framtid som sannsynligvis vil by på overraskelser og store endringer. For å sikre at vi tar hensyn til relevante risikofaktorer, bruker vi verktøy som intern karbonprising, scenarioplanlegging og stresstesting av prosjekter i forhold til ulike olje- og gasspriser. Vi stresstester også porteføljen mot scenariene til det internasjonale energibyrået, IEA, hvert år. Analysen dekker alle områder vi er inne i, fra letelisenser til produserende felt, gjennom hele levetiden til prosjektene.»