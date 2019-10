Denne oljemessen er utsolgt: - Vi er alltid størst i Stavanger

Tema for oljemessen OTD er «The Optimism is Back» og viser til at markedet og næringen er på vei opp igjen etter oljeprisfallet i 2014, ifølge arrangørene.

– Det merkes at interessen er større enn tidligere. OTD19 er over 20 prosent større enn i 2017 i Stavanger og hele 40 prosent større enn i Bergen i 2018, sier Daniel C.E. Hägglund som er kommunikasjonssjef.

Leverandørenes oljemesse

OTD er først og fremst oljeleverandørenes møteplass. Det er mye de samme folkene som besøker messen. «Alt som kan krype og gå» blant leverandørselskapene til olje og gassindustrien, i Norge og internasjonalt, ifølge Hägglund.

På messen viser de fram nye produkter, tjenester og konsepter - og ikke minst bygger nettverk.

Blant annet kan utstillende selskaper booke en-til-en møter (kalt BusinessHub) med nøkkelpersoner fra operatører som Equinor, Oceaneering, Wintershall dea, Neptune Energy, Spirit Energy, Vår Energi og IKM. På årets BusinessHub er det booket nesten 400 slike en-til-en møter, ifølge arrangøren.

Konferansen «Digitalization Day» og et eget program for studentene kalt «OTD Students» er hovedelementer i programmet.

Equinors Rune Nedregaard som er vice president for Johan Sverdrup-prosjektet åpner messen på Tjensvoll onsdag formiddag.

LES LEDEREN:

Ola Myrset

Bergen vs Stavanger

OTD arrangeres annethvert år i Bergen og Stavanger. «All time high» for antall besøkende ble satt i 2015, før bransjen kollapset under oljeprisfallet.

– Vi er alltid større i Stavanger enn i Bergen, sier Hägglund.

Fornybar? Ja, takk

Stavangers største og mest kjente konferanse er ONS som på folkmunne fortsatt kalles «oljemessen». ONS arrangeres annethvert år, nesten gang i 2020.

På ONS har Fornybar energi tatt mer og mer plass og 2020-utgaven skal gå enda mer i bredden og i dybden, ifølge ONS-generalen Leif Johan Sevland.

ONS 2020-slagordet er klart

OTD

OTD er også opptatt av fornybar. Det er i den retningen det går, sier Hägglund.

– Men vi kan ikke avslutte olje- og gassproduksjonen med en gang. Vi tror nøkkelen til å mer fornybar energi ligger i kompetansen som er i olje og gass. Alle i industrien er opptatt av dette, av klima og miljø. Norsk olje og gass er også best på dette, mener Hägglund.