Omsetningen i årets første kvartal økte fra 1,94 milliarder kroner i samme periode i 2018. Dette er medregnet felleskontrollerte selskaper.

Brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 205 til 137 millioner kroner, mens brutto driftsmargin falt fra 10,6 til 6,3 prosent.

Ordreinngangen i første kvartal var 1,69 milliarder kroner, mot 5 milliarder i første kvartal i 2018.

Milliardene ruller inn

Selskapet forventer nå at inntektene, inkludert felleskontrollerte selskaper, for hele 2019 vil bli på over 8 milliarder kroner. I februar anslo selskapet at inntektene i 2019 ville bli på over 7 milliarder kroner.

– I løpet av første kvartal har selskapet sikret en kontrakt for oppgradering av Hydros aluminiumfabrikk på Husnes og en ny kontrakt for marine operasjoner som omhandler fjerning av en plattform utenfor Canadas kyst, sier Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken.

Hugger opp Statfjord A

I mai ble det også kjent at Kværner er blitt tildelt en kontrakt for å demontere og resirkulere plattformdekket på Equinors oljeplattform Statfjord A, der produksjonen stanser i 2022 etter 43 års drift.

Kværner har i år sikret seg flere kontrakter som gir inntekter fremover, skriver E24. Selskapet skal blant annet:

Demontere Statfjord A-plattformen for Equinor (trolig for 250 millioner kroner)

Bygge om Hydros anlegg på Husnes for rundt 200 millioner

Levere marine operasjoner under fjerningen av en plattform i Canada

Utrede mulighetene for betongunderstell på flytende havvindmøller for Equinor

Samtidig holder Kværner allerede på med oppgraderingen av Njord A-plattformen, oppkoblingen av Johan Sverdrup-feltet, byggingen av understellet til den femte plattformen på Sverdrup, byggingen av toppdekket til Johan Casstberg-produksjonsskipet, marine operasjoner på West White Rose i Canada og byggingen av landanlegget til Nord Stream 2. I tillegg har Kværner ferdigstilt understellet til Valhall Vestflanken-plattformen for Aker BP, og er i gang med å ferdigstille dekket til den samme installasjonen i Verdal.