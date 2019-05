Dansk energigigant hoppet av oljekarusellen og tjener mer penger på vindkraft

Tallenes tale er klar når Jakob Askou Bøss fra det danske energiselskapet Ørsted presenterer de for Aftenbladet. I 2007 var kull, olje og gass hovedinntektsgrunnlaget til Dong Energy.

Resultatet før skatt var på 9,3 milliarder danske kroner. Bare seks prosent av inntektsgrunnlaget kom fra fornybar energi.

Tjente mer penger

11 år senere, i 2018, var resultatet økt til 13,6 milliarder kroner, selskapet som hadde skiftet navn til Ørsted var helt ute av olje og gass. 94 prosent av inntektsmiksen kom fra fornybar energi, og framfor alt kom inntektene fra utlandet.

Fakta: Ørsted Grunnlagt: I 1972 som Dansk Naturgas AS, fra 1973 Dansk Olie og Naturgas AS, fra 2002 Dong Energy, 2017 til Ørsted. Hovedkontor: Fredericia. Ansatte: rundt 6000 Eiere: Den danske stat er hovedeier av selskapet. Aktuelt: I 2017 besluttet selskapet å selge seg ut av olje og gass og besluttet samtidig å fase ut kull. Selskapets eksempel fra å omstille seg hurtig fra olje, gass og kull til fornybar energi vekker internasjonal oppsikt og i tillegg tjener selskapet mer penger enn det gjorde før den utelukkende satsingen på fornybar energi. X

Hva hadde skjedd?

På fornybartilstelningen på Tou Scene i Stavanger tirsdag fortalte Jakob Askou Bøss, strategidirektør i Ørsted, om selskapets utvikling og klare strategi for vekst innenfor fornybar området.

Askou Bøss har det travelt om dagen, mange er nysgjerrige på selskapets omlegging. Askou Bøss har som oppgave å fortelle om valgene Ørsted har gjort og hvilke muligheter selskapet har sett ved å kutte ut alle satsing på olje og gass.

Til Aftenbladet sier Askou Bøss at selskapet tilbake i 2008 kunne se at det var fundamentale endringer på vei i energibransjen. Dels hang dette sammen med klimapolitikken som for alvor ble satt på dagsorden og dels av EUs mål om 20 prosent fornybar Energi innen 2020.

Men fortsatt trodde selskapet på vekst innenfor både kullsektoren og olje og gass. Selskapet prosjekterte også et nytt kullkraftverk i Tyskland på 1600 MW.

Dypt inne i olje, gass og kull

I 2004 var Dong et rent olje- og gasselskap. I 2006 gjorde selskapet oppkjøp av eller fusjonerte med fem andre selskap; to innenfor kraftproduksjon og tre distribusjonsselskap. Ting var i emning. På et tidspunkt sier Askou Bøss at Dong var et av de mest kullintensive kraftselskapene i Europa.

– Vi så store muligheter for vekst innenfor fornybar produksjon som følge av EUs mål om mer fornybar energi. Samtidig erkjente vi at det på lang sikt ikke ville være økonomisk bærekraftig å være befestet innenfor olje og gass, og i 2008 så vi det nødvendig med en omstilling over tid, forklarer Askou Bøss til Aftenbladet.

I 2009 besluttet selskapet å droppe planene om det gigantiske kullkraftverket i Tyskland. Over en milliard danske kroner var brukt på prosjektering. Ferdigstillelse ville koste rundt 20 milliarder danske kroner dersom investeringsbeslutning ble tatt. Selskapet så det som mer hensiktsmessig å bygge to havvindkraftverk til 10 milliarder kroner. På dette tidspunktet så selskapet for seg en 30 år lang omstilling bort fra fossile energiformer fram mot 2040.

Men allerede i 2019 er mer enn 80 prosent av selskapets kraftproduksjon fornybar. To kullanlegg står igjen for selskapet i Danmark. Ett skal over på biomasse i løpet av året, mens et annet skal stenges ned innen 2022.

Jakob Askou Bøss forklarer til Aftenbladet at oljeprisfallet i 2014 var en ytterlige driver i selskapets omstilling. Dessuten så selskapet strukturelle utfordringer i Nordsjøen hvor selskapet opererte.

– For oss spilte det også inn at det i oljeindustrien var store problemer med å levere prosjekter til avtalt tid og pris da vi vurderte våre framtidige muligheter innenfor olje og gass. Med fallet i oljeprisen så vi ingen annen mulighet enn å omtrukturerte olje- og gassforretningen, sier han.

Pål Christensen

Helt ut av olje i 2017

I 2017 solgte selskapet seg helt ut av olje og gass. Samme år skiftet selskapet navn til Ørsted.

Børsnoteringen av Dong Energy mot slutten av 2013 gjorde at selskapet som fram til da var heleid av den danske staten fikk rundt 25 prosent private eiere. Investorer som hadde klare formeninger om satsing på grønn energi.

For Ørsted betyr dagens situasjon at omstillingen som selskapet så for seg ville ta rundt 30 år, bare tok ti år.

– Vi er det selskapet som har omstillet oss kraftigst fra fossil energi til grønn energi. Vi er også blant de selskapene som de siste årene har brukt størst andel av investeringsbudsjettet på grønn energi, noe som har gjort at vi i dag er globalt markedsledende på havvind med 30 prosent markedsandel, sier Jakob Askou Bøss.