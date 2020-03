Vestlandskonferansen: - 7500 nye arbeidsplasser til Rogaland innen 2035

Grønn omstilling kan bety opptil 7500 nye arbeidsplasser i noen av de viktigste eksportnæringene i Rogaland. Det viser Vestlandsmeldingen 2020. Se Vestlandskonferansen under:

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Brorparten av de nye arbeidsplassene kan komme innenfor maritim- og fornybarnæringene, men også innen prosessindustri og sjømatnæringen, som er de eksportnæringene Menon Economics har analysert i Vestlandsmeldingen 2020. Analysen er laget på oppdrag fra Vestlandskonferansen som går av stabelen i Grieghallen i Bergen tirsdag.

– Rogaland er et av Norges mest eksportrettede fylker – med og uten olje- og gass. Med en dominerende posisjon innen prosessindustri og maritim næring, og næringslivets imponerende evne til å utvikle seg i en fornybarretning, er det åpenbart at det er stort potensial i det grønne skiftet her, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest i en pressemelding.

I et høyvekstscenario, som legger til grunn et taktskifte i den grønne omstillingen som gjør at vi vil nå Parisavtalens togradersmål, kan de direkte sysselsettingseffektene i de fire næringene øke med opptil 80 000 sysselsatte fra dagens 117.000 til 196.000 i 2035. 7500 av disse er i Rogaland.

De samlede sysselsettingseffektene vil vokse betydelig på Vestlandet, hvis vi når et høyvekst-scenario:

• Fornybarnæringen vil ha høyest vekst på hele 85 prosent, fra 15.000 til 28.000 ansatte

• Maritim næring vil vokse fra 39.000 til 58.000 ansatte i 2035

• Prosessindustrien vil vokse med rundt 30 prosent til 23.000 ansatte i 2035

• Sjømatnæringen har fremdeles størst sysselsettingseffekter på Vestlandet, med om lag 70.000 ansatte i 2035

Rogaland er blant fylkene som troner på topp når det gjelder andel eksport per innbygger i Norge – også når olje- og gassektoren er holdt utenfor. Det samme gjelder Vestlandet som region. Derfor påpeker analysen at den gjennomsnittlige sysselsettingseffekten vil være 80 prosent større på Vestlandet sammenlignet med Østlandet.