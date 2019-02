Er Ap-strategien å tenne på oljebranner og slukke etterpå?

Da Espen Barth Eide, klimapolitisk talsperson i Ap, i Klassekampen nylig åpnet for å endre oljeskatteregimet (se fakta), ble det bråk. Igjen.

Jonas Gahr Støre (Ap) satte i 2014 fyr på oljedebatten da NTB rapporterte at han åpnet for å la oljen ligge.

Daværende Statoil-sjef Helge Lund advarte mot ny kurs, mens Frp-leder Siv Jensen mente Støre satte tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Brannslukker Støre presiserte at han bare hadde pekt på at deler av oljen burde bli liggende. Det mener han fortsatt:

– Ja, det er en «no brainer» å si at noe av de påviste olje- og gassressursene bør bli liggende, sier Ap-lederen.

Før stortingsvalget i 2017 åpnet Marianne Marthinsen (Ap) for å endre oljeskatteregimet. Da ble det bråk. Igjen.

Stortingsrepresentanter i Ap måtte slukke branner. Frp, Høyre og MDG tolket dette som et linjeskifte. Marthinsen sendte Aftenbladet en kronikk om at petroleumsskatteregimet ligger fast.

– Er det en strategi i Arbeiderpartiet å tenne på oljebranner og så slukke i etterkant?

– Det er det ikke, avviser Støre.

Pål Christensen

Fakta: Leterefusjonsordningen Staten dekker 78 prosent av kostnadene til oljeleting for selskaper som går med underskudd. Dermed tar staten betydelig risiko for letekostnader. Men i andre enden drar staten inn tilsvarende i skatteinntekter når selskaper finner olje, tjener penger og kommer i såkalt skatteposisjon. Denne ordningen anses å være en av hovedpilarene i rammebetingelsene for petroleumsnæringen.

– Oljeskatten ligger fast

– Ramaskrik må alltid utsettes for en kritisk vurdering, noen ganger er det berettiget, noen ganger er det overspill. I 2014 viste jeg til at Det internasjonale energibyrået mente store deler av norsk olje og gass må bli liggende ubrukt for å innfri klimamålene. Da sa Høyre at Støre vil slukke lysene langs kysten. Det er useriøst. I dag vil ingen alt skal opp, kanskje med unntak av Frp, sier han.

– Ordningene for beskatning av vår energisektor ligger fast, sier han i en slags beskjed til industrien, investorer, arbeidstakere og studenter.

– «Vi kan ikke frede oljepolitikken», sier Barth Eide. Er du enig i det?

– Ap har aldri gått inn for fredning av politikk, sier Støre.

Så peker han på hvordan Norge på en demokratisk måte har forvaltet sine naturgitte ressurser på en beundringsverdig måte, og at forutsetningen for dette har vært debatt - om alle forhold.

– Oljeskatten skal altså ligge fast, men du vil ikke frede oljepolitikken?

– Den har vært i utvikling siden 1960-tallet, og det vil ramme industrien om vi sa at alt skal være som det er. Vi er underlagt EUs kvoteregime, og kvotene blir færre og dyrere. Vi har CO2-avgift på sokkelen. Vi utvikler ny og moderne teknologi, utdanner fagarbeidere og lærlinger og skaper utgangspunkt for ny industri i verdensklasse. Poenget er at det ikke er stillestående politikk som har sørget for at vi har fått til det. Vår gass til Europa vil fortsatt være viktig, nyskaping og teknologiutvikling likeså.

– Så du blir ikke sinna om jeg lager en overskrift om at Støre åpner for å endre oljepolitikken?

– Jo, eller nei, jeg blir ikke sint, men det er ikke dekkende for min beskjed om at vi vil ikke endre beskatningen, og jeg er uenig i dem som sier at å endre refusjonsordningen vil være et viktig bidrag i klimapolitikken. Ordningen har bidratt til at små selskap med spesialisert kunnskap engasjerer seg og tar risiko for å finne nye ressurser. Dette har tjent oss vel og bør fortsett, sier Støre.

– Investorer på norsk sokkel vet at etterspørselen etter norsk olje og gass vil falle som følge av overgangen til fornybar energi, men Ap er imot å sette en dato for utfasingen av norsk energisektor. Tvert imot vil vi være pådriver for mer effektiv drift, lavere utslipp og utvikling av teknologi for karbonfangst og lagring som verden trenger.

– Norge utvinner ressurser effektivt, men hovedutslippet kommer ved bruk hos de vi selger til. Da kan vår gass bidra til at kullforbruket går ned. Det skjer i Storbritannia, og det skjer i Tyskland.

Stempler kritikk useriøs

Et repeterende budskap fra Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, tidligere Ap-statsråd, nå toppsjef i Norsk olje og gass, er at ingen må tukle med rammebetingelser som leterefusjonsordningen.

– Har Karl-Eirik Schjøtt Pedersen Ap i sin hule hånd?

– Han er administrerende direktør i Norsk olje og gass, og vi lytter til ham slik vi lytter til andre stemmer i industrien og samfunnet. Ap utvikler sin politikk på fritt grunnlag, men vi er opptatt av å bygge den på kunnskap.

– Etter Barth Eides utspill sa Høyre at katta er ute av sekken og at LO er holdt for narr. Dette er retorikk fra MDG og SV, ifølge Frp?

– Det er en helt useriøs inngang til en debatt om noe av de viktigste spørsmålene Norge står overfor. Frp ville selge Norges olje- og gassressurser på 1990-tallet. Høyre ville ikke innføre CO2-avgift på sokkelen. Nå er de for, så den kritikken tar jeg med knusende ro. Ap spiller på lag med de 170.000 i bransjen, våre dyktigste fagfolk, som er ryggraden i norsk industri, sier han.

– Husk på at Barth Eides utgangspunkt var at unge mennesker må få lov til å diskutere olje og klimapolitikk i sammenheng. Men å gå derfra til å si at vi vil endre en av hovedpilarene i oljeskatteregimet, blir helt feil. Her er det mulig å tenke to tanker samtidig.

– Hvilke rammebetingelser VIL du endre?

– De ligger fast. Men i dialog og avtaler mellom stat og selskaper er vi tjent med gode spleiselag og en dialog med olje- og gassindustrien for forskning, teknologiutvikling og utslippskutt. Det tror jeg er mulig å gjøre i dialog med bransjen uten at det skaper usikkerhet, sier Støre.

– Forresten. Hvor ligger energihovedstaden?

– Et sted nær deg. Det er ikke noe å diskutere, sier han.