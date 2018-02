Kyllingstad er klar for oppkjøp i oljeservice

Sist uke ble det klart at børsnoterte Hunter Group kjøper IKM Subsea og IKM Technology for over 620 millioner kroner. Nå skriver Dagens Næringsliv at IKM-eier Ståle Kyllingstad og Hunter Group har langt større planer. Sammen har de på gang flere oppkjøp av selskaper innen oljeservice.

– Målsetningen er å bygge opp et konsern med inntil tre virksomhetsområder. Hvert av områdene bør ha en omsetning på én milliard kroner inne tre til fem år, sier Kyllingstad til DN.

Han forteller at de nye samarbeidspartnerne har sett seg ut opp til ti selskap som er til salgs. Dessuten mener Kyllingstad at det er gode tider for å kjøpe, fordi markedet er på vei opp og det er nå en ser hvilke selskap som vil lykkes. Kyllingstad vil selv gå inn med penger i Hunter Group for å finansiere nye oppkjøp.

– Jeg vil ha en sterk nok eierandel ti å være med og styre selskapets strategi fremover, sier han.

Selv om Kyllingstad nå igjen prøver seg med børs gjennom Hunter Group, er det ikke aktuelt å børsnotere resten av IKM-konsernet. IKM Gruppens foreløpige regnskap for 2017 viser en omsetning på rundt tre milliarder kroner og driftsresultat (EBITDA) på 295 millioner kroner. Konsernet er i brudd med lånebetingelsene til banken, men til DN avviser Kyllingstad at avtalen med Hunter Group har noen sammenheng med dette.

Hunter Group het tidligere Badger Explorer, som selv drev med oljeteknologi. Hunter Group er et rent investeringsselskap. Avtalen med IKM innebærer at Kyllingstad som en del av oppgjøret får 23,9 millioner aksjer i Hunter Group og blir medlem av styret.