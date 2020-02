OD ble svindlet for 17 millioner - nå er pengene tilbake

I november ble Oljedirektoratet (OD) svindlet for 17,6 millioner kroner. Nå er nesten alt tilbake på direktoratets konto.

Oljedirektoratet har hovedkontor på Ullandhaug. Foto: Erik Holsvik

I november ble Oljedirektoratet på Ullandhaug utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Bedrageriet ble oppdaget tidlig i desember.

Betalingen gjelder et kartleggingsoppdrag av havbunnsmineraler.

Nå er nesten alle pengene, rundt 17 millioner, tilbakeført til OD.

– Vi er selvsagt veldig glade for at det meste av beløpet vi ble svindlet for er kommet til rette, sier underdirektør Torhild S. Nilsen.

Endrer rutiner

Det var banken DNB som sørget for at pengene kom tilbake, via en bank i utlandet.

OD har i etterkant av svindelen fått bistand fra revisjons- og konsulentselskapet PWC for å forbedre rutinene og unngå lignende saker i framtiden.

– Selv om vi også før denne saken mente at våre utbetalingsrutiner var gode, viser dette at alle kan bli utsatt denne type avansert kriminalitet. Vi tror derfor at åpenhet rundt en slik svindelsak er viktig. På denne måten kan vi kanskje bidra til læring hos andre som kan unngå å bli svindlet, sier Nilsen i meldingen.

