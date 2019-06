«Kielland»-ulykken: Oljedirektoratet ga Veritas klar beskjed om konsekvensene av klasseutsettelser

Sjøfartsdirektoratet og DNV GL klarer ikke finne ut hvem som hadde endelig ansvar for at klassingen av «Alexander L. Kielland» ble utsatt. Nå sier tidligere tilsynsdirektør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet at det var Det Norske Veritas som kunne utsette fireårskontrollen av plattformen.