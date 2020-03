Petoro-sjefen håper på høyere gasspriser, men ser én fordel ved fallet

Billigere gass kan føre til at kull byttes ut raskere, tror Grethe Moen.

Grethe Moen på Johan Sverdrup da feltet ble offisielt åpnet i januar. Foto: Jon Ingemundsen

Statens oljeselskap Petoro overførte i fjor 96 milliarder kroner til den norske statskassen, eller nærmere bestemt Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

Det er et stort beløp, men langt mindre enn i 2018. Da var tilsvarende tall 120 milliarder. Det innebærer et fall på 20 prosent.

Hovedårsaken var svakere gasspriser. 60 prosent av Petoros produksjon er gass. Prisene har vært lave i lang tid nå.

– Jeg skulle ønske meg høyere gasspriser. Men det avhenger av ting som skjer i hele verden, og spesielt i det asiatiske markedet, sier Petoro-sjef Grethe Moen til Aftenbladet.

Fakta Petoro Forvalter statens direkte andeler i olje- og gass- virksom- heten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gass- reserver. Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE).

Petoro ble vedtatt etablert i Stortinget 26. april 2001, da Statoil ble børsnotert, og er et statlig aksjeselskap.

Hovedoppgaven er tredelt: Ivareta statens deltakerandeler i olje og gass, overvåke Equinors salg av olje og gass produsert fra statens andeler, og føring av regnskap for staten.

Partner på 35 felt, men aldri operatør. Eierandeler i 200 letelisenser.

Overførte 96 milliarder kroner til Oljefondet i 2019. Les mer

Presser ut kull

Den viktigste grunnen til de lave prisene er at det den siste tiden har kommet mye flytende naturgass (LNG) på markedet. Økt tilbud presser prisene ned.

Lavere aktivitet i verdensøkonomien spiller også en rolle. Den siste tiden har for eksempel koronaviruset bidratt til enda lavere priser, hovedsakelig fordi folk reiser mindre.

Til tross for at Moen håper på høyere priser, ser hun også en fordel med dagens situasjon.

– Gass blir billigere sammenlignet med kull. Det kan akselerere prosessen med å bytte ut kull med gass, sier hun.

Oljebransjen har lenge hevdet at gass er bra fordi den bidrar til å fase ut mer forurensende kull. Gass har blitt kalt en «bro til fornybarsamfunnet».

– Men kostnadene har vært en utfordring. I så måte kan lave gasspriser også ha en positiv side, sier Moen.

Petoro og Equinor holdt i fjor igjen gass fra Troll-feltet. Håpet er å selge den dyrere senere. Foto: Jon Ingemundsen

Utsatte salg

Fjorårets fall skyldtes også at gassproduksjonen var lavere enn i 2018. Det var et bevisst valg: Petoro og Equinor, som administrerer salget, holdt igjen gass i håp om å kunne selge den til høyere pris senere.

Spesielt fra gigantfeltet Troll er det mulighet for fleksibilitet.

– Om det var lurt å holde igjen i fjor for å selge senere, får vi jo først svar på i framtiden. Men historisk sett har slike strategier vært vellykket.

Moen ønsker ikke å spekulere i når gassprisene kan stige igjen. Equinor-topp Eldar Sætre har imidlertid tidligere sagt til Aftenbladet at han regner med at prisene forblir lave ut 2020.

Johan Sverdrup er høydepunktet

Petoro ivaretar statens direkte eierandeler på norsk sokkel. Selskapet er partner på 35 felt og har eierandeler i 200 lisenser på norsk sokkel, men er aldri operatør.

Til tross for det betydelige fallet er økonomidirektør Jonny Mæland i bunn og grunn godt fornøyd med fjoråret.

– Det er et solid resultat. 96 milliarder kroner til statskassen er mye penger, sier Mæland.

Han peker på åpningen av Johan Sverdrup som det store høydepunktet i fjor. Feltet kom i drift 5. oktober og produserer allerede over 350.000 fat daglig. Petoros andel er på drøyt 17 prosent.

– Allerede i år går feltet forbi Troll og blir vår største produsent, sier Mæland.

Jonny Mæland er økonomisjef i Petoro. Foto: Kristian Jacobsen

Kostnadene falt

Når Johan Sverdrup kommer i full drift i 2022, vil feltet stå for 20 prosent av Petoros totale produksjon.

Mæland er også svært godt fornøyd med at selskapets produksjonskostnader falt litt i fjor. Under oljekrisen som begynte i 2014, ble kostnadene kuttet kraftig, men i 2018 begynte de å stige igjen.

– Vi fryktet at en ny spiral var i gang, og derfor er det gledelig å konstatere at de gikk litt nedover. Vi venter at den utviklingen vedvarer framover, sier økonomisjefen.

Mislykket leting

I fjor deltok Petoro i 19 letebrønner på norsk sokkel. Det ga bare seks funn, og kun to av dem kan produseres på lønnsomt vis.

– Jeg er ikke fornøyd. Så enkelt er det, sier Grethe Moen.

Bakteppet er som følger: Johan Sverdrup fører til en markant økning i oljeproduksjonen på norsk sokkel de neste fem årene. Men deretter er det ventet kraftig fall i produksjonen. Ifølge tall fra analysehuset Rystad Energy kan produksjonen halveres på 15 år uten store funn.

Mangelen på nye storfunn gjør også at norske leverandører kan få betydelig mindre arbeid om noen år.

– At vi ikke har flere funn i porteføljen, gjør oss urolige. Vi trenger påfyll etter 2023, sier Moen.