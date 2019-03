– Equinors politikk har blitt et bransjeproblem

– Det finnes ikke grunnlag for at for eksempel Rosenberg-klubben skal betale for ferdigstillelsen av Martin Linge. Fra tilfellet med Rosenberg ser vi at arbeidere går ned i lønn for at Equinor tjener de pengene de gjør, sier Morten Larsen, leder i Fellesforbundet Rogaland og Agder, til Aftenbladet.

Han tror ikke dette skyldes tilfeldigheter i Equinor-systemet.

–Det er en bevisst og villet politikk som ledelsen står ansvarlig for. Det skal ikke være slik at arbeidere i Norge skal betale for skandaleprosjektet Martin Linge, hvor Total og Equinor er ansvarlige, har gått rett vest i Sør-Korea, sier Larsen.

Larsen mener det er meget oppsiktsvekkende at det er arbeiderne som skal betale prisen og ender opp med det han kaller for «husmannskontrakter» for at norske verft og andre leverandører skal få arbeid av Equinor.

Fakta: Dette er saken De ansatte på Rosenberg gikk i mars 2016 med på et lønnskutt på 10 prosent for å bidra til at bedriften skulle sikre seg jobben med å bygge Johan Sverdrup-broene for Equinor. Medlemmene av Fellesforbundets klubb på Rosenberg fikk omtrent fem prosent av lønnskuttet kompensert av avkastningen fra klubbkassen.

La igjen over 95 milliarder i Norge

Nylig skrev Aftenbladet om at Equinor i fjor brukte 95,2 milliarder kroner på norske leverandører. Totalt brukte selskapet 141,7 milliarder kroner til innkjøp av varer og tjenester.

I den forbindelse uttalte Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, at de høye investeringene som ble gjort overfor de norske leverandørene skyldtes kuttene de norske leverandørene har gjort gjennom oljekrisen.

– Norsk leverandørindustri har blitt veldig konkurransedyktig gjennom omstillingen de siste årene. Derfor har den norske andelen gått opp. Det er ikke et mål i seg selv at store deler av kontraktene går til norske leverandører, men dette er et resultat av de grepene som er tatt, sa Opedal.

Equinor

– Stemmer ikke

Pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor sier at påstanden om at de gode resultatene skyldes at Equinor ikke betaler leverandørene så godt lenger, ikke er riktig.

– Hovedårsakene til de gode resultatene er at vi har lykkes med å gjennomføre forbedringer og forenklinger sammen med leverandørene, at vi har forbedret drift og regularitet og at olje- og gassprisene har økt, sier Eriksen.

Eriksen påpeker at Equinor alltid evaluerer flere kriterier i anbudene. De vanligste er HMS, kvalitet, kapasitet, tid og kost.

– På Sverdrup-broene la vi opp til en kontraktsmodell som gjorde det mulig at også mindre norske verft kunne delta i konkurransen om oppdraget. Her demonstrerte norske leverandører konkurransekraft med å vinne kontraktene for broene for både fase 1 og fase 2, med henholdvis Rosenberg WorleyParsons og Aibel som vinnere.

Jon Ingemundsen

– Hva forteller det om makten Equinor har i leverandørmarkedet når bedriften må innføre lønnskutt for å vinne kontrakter med Equinor?

– Vi er en stor aktør og er vårt ansvar bevisst. Vi tildeler kontrakter ved å hente anbud i markedet og hvor det er leverandørene som setter prisen. Den enkelte leverandør er ansvarlig for egen konkurransekraft og lønnsomhet. Vi stiller krav til at leverandørenes lønnsforhold er i henhold til gjeldende lov og tariffavtaler, men det er leverandørene som har ansvar for og skal svare for lønningene til egne ansatte, sier Eriksen.

– Hvordan vurderer Equinor i dag sitt samfunnsmessige ansvar overfor en levedyktig norsk leverandørindustri?

– Vi ønsker å arbeide sammen med solide bedrifter som driver bra. Ingen er tjent med leverandører som over tid går med røde tall. En konkurransekraftig leverandørindustri er svært viktig for norsk sokkel og Equinor. Vår viktigste oppgave er å skape ny aktivitet og være forutsigbare på hva som kommer. Vi deltar aktivt i ulike bransjefora, eksempelvis Konkraft, hvor ulike aktører jobber sammen for å styrke konkurransekraften til næringen. Det handler mye om forenkling, standardisering og digitalisering hvor vi finner vinn-vinn-løsninger samtidig som vi opprettholder et lavt kostnadsnivå.

Morten Larsen i Fellesforbundet mener på sin side at det framfor alt er arbeiderne som betaler for at Equinor tjener mer penger og at norske leverandører er blitt mer «konkurransedyktige».

– Rosenberg-saken og eksempler vi har sett fra andre bedrifter viser at det er arbeiderne som betaler for dette, i hovedsak i form av dårligere vilkår og lønnsnedgang. Jeg har vært tillitsvalgt siden midten av 1980-tallet og det er første gang jeg har sett at arbeidere går ned i lønn og vilkår for at leverandører skal sikre seg kontrakter, sier Larsen.

Equinor

– Har et stort ansvar

Larsen viser til at Equinor tjener gode penger. For 2018 la Equinor fram et resultat på 153 milliarder kroner, opp fra 98,3 milliarder kroner i 2017. De gode resultatene konsernsjef Eldar Sætre i Equinor kan vise til, mener Larsen enkelt og greit skyldes at Equinor ikke betaler leverandørene så godt lenger.

– Som premissleverandør for oljeindustrien har Equinor et stort ansvar for at leverandørene skvises for at de skal tilgodeses med Equinor-kontrakter. I tillegg til Rosenberg-saken har vi de siste årene fått inn flere eksempler på at Equinor og andre oljeselskaper presser underleverandørene. Equinors politikk har blitt et strukturelt bransjeproblem, sier Morten Larsen, leder i Fellesforbundet i Rogaland.