Statoil tilbake til Barentshavet neste år

Da letesjef Tim Dodson åpnet opp leteplanene for Statoil neste år, var det med en satsing på hjemmebane. Heller enn å lete etter nye storfunn av olje og gass i nye områder, vil selskapet søke etter mer ressurser nær eksisterende plattformer, skriver Bloomberg.

Mellom 25 og 30 letebrønner planlegger Statoil å være med på, forteller Dodson, og de fleste delt mellom Nordsjøen og Norskehavet. Antall letebrønner betyr en dobling fra 2017.

– Det vil ikke være et år for de store satsingene. Aktiviteten vil heller være ledet av verdiskapning knyttet til eksisterende infrastruktur i Norge og Storbritannia, sier Dodson.

Han påpeker at infrastrukturen - altså plattformer, rør, brønner og annet utstyr - ikke blir yngre. Derfor vil selskapet satse mer på det man allerede har - og knytte flere funn til dette.

– Vi kan få store verdier ut av slike små funn, sier Dodson.

Fortsetter i nord

Men en satsing på såkalte modne områder betyr ikke at Statoil vil holde seg unna Barentshavet. I år boret selskapet i fem lisenser, blant annet den omstridte letebrønnen Korpfjell, et område enkelte har hevdet vil kunne gi det største oljefunnet i Norge noensinne. Resultatet viste seg kun å være litt gass. Sommerens leterunde ga imidlertid resultater i Kayak-brønnen, med funn av olje som Statoil mener blir viktige ekstraressurser for det større Johan Castberg-feltet.

Bore enda dypere

Dodson forteller at forventningene til Barentshavet er lavere neste år, men at Statoil vil opprettholde aktiviteten og bore fem eller seks brønner, skriver Bloomberg. Det innebærer en enda dypere brønn i Korpfjell-området. Sist sommers boring ble møtt med protester fra Greenpeace, som aksjonerte i området og klare å stoppe boreriggen Songa Enabler. Miljøorganisasjonen mener at verden ikke trenger mer olje og gass, og at det er umoralsk å lete etter mer - særlig i så sårbare områder.

Greenpeace har, sammen med Natur og Ungdom, saksøkt den norske stat for det de mener er lovstridig oljeboring i nye områder i Barentshavet. Rettssaken ble nylig avsluttet i Oslo tingrett.

Ikke bare Norge

Hvor mange letebrønner Statoil vil være med på utenfor Norge, vil ikke Dodson gå inn på. Men han forteller at oljeselskapet har planer utenfor Brasil, Tanzania, trolig i Mexicogolfen og Argentina - og tre brønner på britisk side i Nordsjøen.