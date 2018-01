MDG vil endre loven hvis klimadom blir stående

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot staten om oljeleting i Barentshavet.

– Hvis denne dommen blir stående, vil MDG fremme forslag om ytterligere klargjøring av Grunnlovens paragraf 112 som gjør det reelt mulig å få felt en dom i norsk rettsvesen, sier nasjonal talsperson Rasmus Hansson i MDG i en pressemelding.

Organisasjonene som saksøkte staten, har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke.

– Denne dommen er en gedigen skuffelse, først og fremst for våre barn og kommende generasjoner. Hvis vi skal ta vare på miljøet, trenger vi en grunnlov som beskytter fremtidige generasjoners rett til et stabilt klima og en levende klode, sier Hansson.

Han sier at partiet nå kommer til å jobbe for at kravet om stans i oljeletingen i Barentshavet i stedet blir vedtatt i Stortinget.