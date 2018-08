– Oljebransjen er en sårbar bransje

Iris-forsker Kari Einarsen har en fersk doktorgrad i håndtering av mobbing og varsling på arbeidsplassen fra Universitetet i Stavanger.

Hun har ingen tall som kan dokumenterer utbredelse av seksuell trakassering i oljebransjen. Men at det forekommer i det som tradisjonelt har vært en mannsbastion, er sikkert og visst.

Fakta: Metoo Metoo-fenomenet startet i USA i oktober 2017. Kampanjen har siden utviklet seg til en bevegelse som har fått tilslutning fra millioner og skapt omfattende debatt, særlig i Nord-Amerika og deler av Europa. Kampanjen har også ført til at historier om sextrakassering og andre krenkelser har blitt offentlig kjent gjennom en rekke nyhetssaker der navn på overgripere har blitt avslørt. Flere, blant annet innen politikk, media og underholdning, har mistet jobber og posisjoner etter at anklager og varsler har blitt tatt på alvor. I Norge har kampanjen fått fotfeste hovedsakelig i teater og film, media og finans. Bevisstgjøringen som følge av den enorme medieoppmerksomheten har endret holdninger i mange miljøer og hos enkeltmennesker, og flere har hevdet at kampanjen markerer et tidsskille i likestillingsarbeidet. Kilde: Wikipedia

Alkohol svekker fornuften - også på ONS

– Oljebransjen har vært en bransje med mye penger i omløp, stor grad av festligheter, representasjonsmiddager, team-building og store julebord. Og vi vet at når alkoholen går inn, svekkes fornuften. I tillegg er dette en internasjonal bransje så kulturforskjeller kan også slå inn. Slik sett er oljebransjen sårbar bransje, sier Einarsen, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Einarsen tenker at Metoo-kampanjen har gjort noe med bevisstgjøringen, den sier noe med hva vi ikke skal finne oss i.

– Men hva er uetisk adferd? Det er subtilt ofte, ikke lett å se. Det kan være skjult. Det er bare slik at noen sjefer har vært kjent for at en kvinne ikke må være alene med dem, sier Einarsen.

Maktbalansen har mye å si i denne sammenhengen, fordi det er en maktdistanse mellom sjef og ansatt. Denne er uavhengig av kjønn, men fortsatt er det jo slik at det er en overvekt av menn i ledende posisjoner.

Det hun mener er at som leder har en masse fordeler, men at å legge an på ansatte eller leverandører er ikke en del av privilegiene.

– Selv om en kan bli forelsket som sjef også eller tenker at en bare har edle hensikter, så er det ikke lett for den som er «mottaker» for oppmerksomheten.

Menn med makt øker risikoen

Oljemessen, eller ONS som konferansen i Stavanger Forum neste uke heter, er et møtested med høy risiko for Metoo-hendelser. Dit kommer mange menn, og for så vidt kvinner, noen av dem med mye makt. Alkohol blir gjerne tilbudt på mange av arrangementene.

Så hvis Kari Einarsen skal gi dem et godt råd, blir det slik:

– På ONS er du på jobb 100 prosent av tiden. Du er der i kraft av din stilling. Det er noe helt annet enn å være på Gladmat som privatperson. Dermed er det ikke på ONS du skal legge an på noen, sier Einarsen.

– Noen vil si det høres litt trist ut?

Man må skille mellom flørting, og det å ha en trivelig samtale. Hun sier det slik: - Hvis du lurer på om du går for langt, så har du kanskje allerede gjort det...

Forskjellene kan være store fra organisasjon til organisasjon. På noen arbeidsplasser er det rom for oppførsel og kommentarer som kan oppleves som trakassering og mobbing.

– Des lengre en får lov til å komme med vitser og kommentarer eller å oppføre seg på en bestemt måte, jo mer kan dette prege arbeidsplassen, sier Einarsen.

– Det kan utvikles subkulturer?

- Ja, vi snakker om sosial læring, om hvordan en blir sosialisert inn på en arbeidsplass. Hvordan er oppfører seg, når tema som seksuell trakassering skal diskuteres på en arbeidsplass, har mye å si. Dersom sjefen for eksempel ikke deltar selv, så kan det oppfattes som om tema ikke er viktig.

Det samme gjelder hvis en ansatt varsler og ikke ser selv at det får konsekvenser. Da varsler du gjerne ikke flere ganger, ifølge Einarsen.

– Du blir mer betenkt for hver gang. Ofte er en redd for dette med gjengjeldelser, at en for eksempel ikke blir invitert med ut i sosiale lag.