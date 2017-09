Oljeprisen opp etter orkan, høyeste nivå siden april

Mens prisen på nordsjøolje stiger, synker prisen på amerikansk olje. Forklaringen er, skriver Reuters, at oljelagrene i USA øker etter at oppstarten av raffineriene etter orkanen Harvey trues av orkanen Irma.

Med 54,49 dollar ble torsdag beste oljeprisdag siden 18. april. Fredag morgen stiger prisen videre, og er 54,7 rundt klokken 08.30.

Kapasiteten på raffineriene i USA var på 80 prosent under Harvey, det laveste nivået siden 2010. Eksporten falt med 749.000 fat daglig, til 153.000 fat.

Etter orkanen rammet hovedområdet for amerikansk oljebransje, er flere raffinerier og oljehavner i ferd med å starte opp igjen. Samtidig er det nå frykt for at orkanen Irma kan stoppe transport av råolje til og fra USA.