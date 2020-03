Den overlevende

Gunnar Fagermo fra Klepp var den yngste av de 89 som overlevde Kielland-ulykken. Han var 19 år da han opplevde at 123 personer mistet livet rett rundt ham i havet.

Det er ganske mye Gunnar Fagermo har skjøvet fra seg, eller glemt. Foto: Carina Johansen

— Jeg våkner av at jeg helt brått begynner å skli ned mot fotenden av senga. Først tror jeg det er noen arbeidskamerater som vil ha moro med meg og står og løfter senga. Men i neste sekund går strømmen.

Det er ganske mye Gunnar Fagermo har skjøvet fra seg, eller glemt. Dette er helt normalt for mennesker som har gjennomlevd store traumer. Deler av opplevelsen omfattes av det krisepsykologer kaller «hyperhukommelse», den minste detalj brenner seg fast i minnet. Andre ting forsvinner helt. Alle navn fra hendelsen er borte, til og med datoen. Var det 27. eller 28. at det skjedde?

Ulykken inntraff torsdag 27. mars 1980. Det første Mayday-signalet ble av vakthavende telegrafist sendt klokken 18.33: Mayday, mayday! Kielland velter!

– Jeg hadde heller ikke noe sikkerhetskurs. Jeg fikk som så mange andre på den tiden dispensasjon og kunne reise ut uten. HMS eksisterte ikke på den tiden, men på kjeledressene sto det "Safety first", husker jeg. Foto: Carina Johansen

Den unge mannen, opprinnelige fra Egersund, hadde begynt helt nederst i hierarkiet i Nordsjøen. Han var «servicearbeider» om bord på «Alexander L. Kielland». Han vasket toaletter og lugarer og ganger, bonet golv — han reide sengene til oljearbeiderne, samt gjorde tjeneste i byssa. Fagermo var ansatt i Dolphin Services, utleid til Brownaker, igjen utleid til Stavanger Drilling - selskapet som eide Kielland-plattformen - og som igjen leide den ut til Phillips Petroleum. Han hadde ikke noe sikkerhetskurs, men fikk som mange andre reise ut på dispensasjon. Slik fungerte det den gangen. Det var den tiende turen hans til Nordsjøen, den siste før han skulle få permisjon. Han hadde to dager igjen. Fagermo arbeidet som hjelper for nattkokken den uka. Gjorde klar fruktbordene. Steikte egg og karbonader. Det var derfor han lå og hvilte den ettermiddagen. Han skulle arbeide om natten.

Få kjente plattformen bedre enn servicearbeiderne. Fagermo måtte med vaskebøtte og alt ta seg inn gjennom vinduer i modulene som var plassert på dekk, fordi det ikke var gangvei mellom dem. Sikkerhetsdørene som alltid skulle være lukket, var i stedet åpne. Mange lot seg nemlig ikke stenge fordi det lå en masse slanger gjennom åpningene. Sveisekabler, vannslanger og skjøteledninger. Det foregikk arbeid om bord, konstant, forklarer han.

Gunnar Fagermo har funnet sine måter å takle ulykken på, men lett har det ikke vært. Foto: Carina Johansen

Han oppsummerer det slik:

— HMS fantes ikke på den tiden.

Spørsmålet om åpne dører og vannfylling kom til å bli helt sentralt i tiden etter ulykken. Det kom hurtig inn vann gjennom ventilatorer og heissjakt i søyle E - og betydelige vannmengder inn via C-søylen. Undersøkelseskommisjonen fastslår likevel at dette ikke alene ville føre til kantring. For at det skulle skje, måtte også godt over halvdelen av dekksvolumet være fylt med vann. Dersom dette dekksvolumet ble fylt bare gjennom drenventiler, ville det tatt over én time før plattformen kantret.

Det tok 20 minutter.

Når «Alexander L. Kielland» gikk rundt etter bare 20 minutter, må derfor fylling også ha skjedd gjennom andre åpninger i dekket - dører eller ventilatorer, skriver undersøkelseskommisjonens leder Thor Næsheim, sorenskriver i Sandnes, i den offisielle rapporten. Kommisjonen konkluderer med at en konstruksjonssvakhet i stag D-6 var det som direkte forårsaket ulykken, og ga dermed det meste av skylden på det franske verftet som hadde bygget plattformen. Men plattformen var opprinnelig bygget som boreplattform og påbygget gang på gang i regi av Stavanger Drilling. Da den sto ferdig i juli 1976 var det sengeplass til 80. Men i allerede i august 1976 ble det supplert med 44 køyeplasser. Så 76 nye i februar-mars 1977. 48 i august 1977. I mars- april 1978 ble det bygget på med 100 nye køyer. I løpet av få år var en fireetasjers boligblokk sveiset enkelt sammen på dekk. Sengeantallet gikk fra 80 til 348. Boligkvarteret skal ha blitt kalt både Bangladesh, Harlem og Reitgjerdet.

ConocoPhillips kommenterer Fagermos påstander slik:

— For oss nå 35 år etterpå å kommentere personlige observasjoner og forhold om bord i riggen, og HMS-situasjonen blir ikke riktig. Men påstanden om at «HMS fantes ikke på den tiden» er ikke korrekt. Det positive som er kommet ut av den tragiske Kielland-ulykken, og andre ulykker og hendelser har vært en læring som har gjort at norsk sokkel er blitt en av de sikreste i verden, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth.

Gunnar Fagermo hører ikke noe smell, slik mange andre gjør den kvelden. Han opplever ikke noen eiendommelig risting. Det var dårlig vær og da smalt det vanligvis og ristet litt hele tiden, forklarer han. Han hører heller aldri lyden av revnende metall, som enkelte andre beskriver. Lyden kan ha kommet fra stag D-6 eller fra søyle D. Plattformbeinet som akkurat har brukket rett av.

— Nødlyset kommer på. I neste øyeblikk går radioen i golvet. Da forstår jeg at det er noe alvorlig.

Katastrofen er et faktum. Og synet av plattformen som ligger opp ned i sjøen, brenner seg for all tid inn i den kollektive, norske hukommelsen. Foto: Scanpix

Lugarkameraten hans, en portugisisk kokk, er allerede på beina. De to var blant de heldige. Sammen tok de seg ned korridoren til nærmeste livbåt, som bare var 20-25 meter fra dem.

— Når jeg løper tilbake, er det nedover korridoren med én fot på golvet og én på veggen.

15-20 personer var allerede framme ved livbåten. Gunnar Fagermo oppdager at han som mange andre står i bare underbuksa. Han bedømmer at det er tid til å løpe tilbake til lugaren. Han tar brennkvikt på seg en bukse og en skjorte og plukker med seg redningsvesten og en ekstra skjorte. Han vurderer å løpe opp i kinosalen etter den tjukke jakken sin som ligger der. Det er «Police Story» som vises denne kvelden. En populær filmserie som handler om privatlivene til tjenestefolkene i Los Angeles Police Department. Da plattformen krenget, veltet benkene så folk og benker havnet bak i salen. Tungt utstyr kom rausende fra babord side. Av de 60 som antas å ha vært i kinosalen, klarte bare 17 seg.

Når Gunnar Fagermo igjen kommer ut i korridoren, forstår han umiddelbart at situasjonen er kritisk.

— Når jeg løper tilbake, er det nedover korridoren med én fot på golvet og én på veggen.

Den ekstra skjorta kaster han mens han løper.

— De hadde allerede begynt å senke livbåten. Jeg måtte hoppe for å komme ned.

Noen av dem som befant seg på dekk ble knust av containere og annet som løsnet. Gunnar Fagermo var heldig med lugarens beliggenhet og greide seg. Så vidt. Foto: Egil Eriksson

Akkurat da Gunnar Fagermo er kommet seg om bord, kommer en kokk løpende.

— Han er kanskje 140 kilo og tør ikke å hoppe. Sier bare nei, nei. Jeg og en annen går opp i luka og bare drar ham ned.

En annen mann kommer rutsjende nedover. Fagermo ser han vil bomme på båten og gå rett på sjøen, og får grabbet tak i ham. Han blir livbåtens 26. og siste passasjer.

— Det husker jeg godt.

— Snakket du med noen av dem etterpå?

— Jeg snakket med han som rutsjet. Han var glad for at jeg hadde grabbet tak i ham.

«Det var redningsutstyr nok om bord til å berge dem som befant seg der. Utstyret ble imidlertid ikke brukt, eller lot seg ikke bruke.» Formuleringen er hentet fra granskningskommisjonens rapport. Situasjonen var sånn:

59 fikk fatt i en redningsvest. Åtte fikk på seg overlevelsesdrakt. Av disse klarte bare fire seg. Det var sju overbygde livbåter om bord. Hver av disse kunne ta 50 mann. To av livbåtene, nummer 2 og 6, ble aldri låret. Nummer 6 var avskåret fra mannskapet fordi den var plassert på den avbrekte D-søylen. Nummer 2 var plassert akterut, men var vanskelig å benytte på grunn av slagsiden plattformen hadde fått. Det var ikke flere samlet i denne delen av «Alexander L. Kielland» da ulykken inntraff enn at alle fikk plass i livbåt nummer 1, som også var akterut. Dette var Gunnar Fagermos livbåt.

Fagermo hadde lugar rett under byssa – dette er viktig - i samme etasje som livbåten hans hang. Det var tilfeldigheter som avgjorde om man overlevde Kielland. Hvor man befant seg og hva man gjorde. Foto: Scanpix

Livbåt 3, 4 og 7 ble låret. For disse båtene lyktes det aldri å få utløst livbåtkrokene. De ble dermed slått mot plattformen og knust, heter det i rapporten. 14 personer gikk om bord i livbåt nummer 5 på B-søylen. Livbåtsurringene ble løsnet, men båten ble ikke låret. Den kom på vannet med bunnen i været i det plattformen gikk rundt, men overlevende i sjøen rundt fikk sammen med dem som var om bord gjennom felles anstrengelser båten på rett kjøl.

Fagermo og de andre fikk senket livbåt nummer 1 et stykke ned og klarte å løse den ut på den ene siden. Men den ville ikke løsne fra det andre festet.

— Vi hang dermed og dinglet etter én wire under plattformen og begynte snart å svaie. Så får vi ett slag mot det ene plattformbeinet.

Livbåten knekker oppe fra vindu til vindu framme. Skaden vil ikke gå utover flyteevnen til båten. Den hissige sjøen slår mot plattformbeinet. Men i neste øyeblikk dundrer livbåten på ny inn i stålkonstruksjonen.

— Denne gang knuses hele styrhuset. Vi har bare tilbake et åpent hull etter det. Jeg tenker: Kommer det ett slag til nå - da er vi ferdige.

— Det er da en svær kar fra Sørlandet, han var sikkert to meter, griper en brannøks som var om bord og deljer til hengsla.

«På en eller annen måte fikk man løst ut livbåtkroken forut», står det i granskningsrapporten.

— Da detter vi ned på sjøen. Heldigvis.

Det neste problemet er at motoren ikke lar seg starte. Båten begynner å drive inn under den kantrende konstruksjonen. Ikke før de er midt under, startet den. Fagermo mener noen sa de gikk over en havarert livbåt på vei ut.

Da de er 30-50 meter klar av den sterkt krengende plattformen, er det plutselig en som utbryter:

— Å fy faen. Å fy faen. Der forsvant den, gitt.

Han kunne se det hele gjennom hullet i den skadde baugen. Gunnar Fagermo satt nede i båten og arbeidet på spreng ved lensepunpa, han så ikke selv at «Alexander L. Kielland» ganske nøyaktig 20 minutter etter at den var påført den fatale skaden i D-søylen, gikk helt rundt. Slik at bare de fire gjenværende rød pongtongene var synlige i den opprørte overflaten.

Det er dårlige sikt på Ekofisk-feltet. Vindhastigheten er 16-20 meter per sekund. Bølgehøyden 6-8 meter. Overalt lå det folk og kavet i sjøen.

Livbåt 1 fikk ganske fort kontakt med et helikopter. Det lyste ned og advarte mot sprekken i baugen. De bestemte seg for å gå med vinden, ikke mot som de til nå hadde gjort. Men etter de ble de overlatt til seg selv. Skodda kom drivende.

— Det var en del panikk i båten. En spurte: - Når er vi på Jørpeland? En annen satt bare og ristet på hodet. En tredje gråt uten stans.

— Er det noen som kan sende opp nødraketter, spurte «Gnisten», radiotelegrafisten fra Kielland, som var om bord.

Gunnar Fagermo var opprinnelig fisker, og visste hvordan de virket.

— Jeg sendte opp et par raketter. Og holdt et nødbluss, men det blåste sånn at det brant seg inn i hånda. Jeg måtte bare kaste det.

— Nå tror jeg det er et helikopter i nærheten, sa Gnisten. Tenn et bluss til.

Igjen brant det i neven. Men denne gang slapp ikke Gunnar Fagermo.

— Jeg tenkte: Hva er en hånd mot 26 mann? Fremdeles er denne fingeren hvit, viser Fagermo.

Men heller ikke dette var til noen nytte.

Etter tre-fire timer fikk de igjen kontakt med et britisk helikopter, og denne gang senket det ned en mann. Den sterke vinden og de høye bølgene gjorde det umulig for ham å ta seg direkte om bord i livbåten. Han slapp seg ned i sjøen og svømte til den, og etter å ha strevd en stund med å komme om bord, lyktes han. De 26 ble nå vinsjet opp i helikopteret i tur og orden og brakt trygt til hotellplattformen på Ekofisk-feltet.

— Det var folk som ville om bord i båten. Vi forsøkte å åpne en luke for å hjelpe, men da kom det straks inn store mengder med vann. Vi måtte bare stenge.

89 personer ble berget opp av sjøen. 123 ble ikke. Foto: Scanpix

— Hvordan var det å komme i sikkerhet?

— I livbåten tenke jeg: Det er for tidlig å dø nå. Alle holdt rundt hverandre i båten, for å holde varmen. Da vi satt der, like etter havariet, var det en kar fra Farsund som sa at vi burde be Fader Vår. Stemningen var som du forstår spesiell. Jeg var selvfølgelig lettet da jeg forsto at jeg var i sikkerhet. Men jeg kunne ikke la være å tenke på alle dem som ikke klarte seg.

Gunnar Fagermo fant sin måte å håndtere alle inntrykkene på, men han var ikke mer skadeskutt enn at han i slutten av 20-årene kjøpte sin egen reketråler. Statistisk skal det selvsagt ikke være mulig, men statistikk er en sak. Livet er noe annet. Tidlig en morgen i mai, mens de lå og fisket nede i Skagerrak, ble de pårent skrått bakfra av en svær tobistråler som var på vei til Danmark fra Shetland. Etter ti minutter gikk skøyta hans ned. Noe vrakgods, noen blåser fløyt opp og dette klamret de to fra reketråleren seg nå til. Ikke før det var nesten ute av synsranden, snudde tobisfartøyet og plukket dem opp. Et helikopter fra Sola ble tilkalt og det landet på fotballbanen i Egersund, med de to medtatte havaristene.

— Da hadde jeg fått nok av sjølivet.

Etter en vanskelig tid, omskolerte Gunnar Fagermo seg. Drevet av jernvilje og ønsket om å vise at «fiskere ikke er dumme», tok han i en alder av 37 år fagbrevet som serviceelektroniker på Sola videregående. Like etter fikk han jobb i Braathens, der han snart fikset instrumenter i cockpit som spesialist i lodding. Etter det ble han hentet til laboratoriet hos Halliburton. Der er han ennå. Han er bosatt på Klepp, er gift på 17. året og har to døtre i tenårene.

Etter Kielland-ulykken fikk Gunnar Fagermo 25.000 kroner i oppreisning under forutsetning av at han ikke gikk til søksmål. Han fikk også samtale med psykolog. Men etter det ble det mange tanker. Foto: Carina Johansen

— Hva er det man tenker etter at man har overlevd en katastrofe?

Gunnar Fagermo får noe fast i blikket. Han trekker pusten, og så, etter en liten pause sier han:

— Man tenker: Er det noe jeg kunne gjort annerledes?

Kunne jeg reddet flere?

Fakta Kielland-ulykken Boligplattformen Alexander L. Kielland var stasjonert på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.Plattformen kantret 27. mars 1980, da ett av dens fem bein ble revet av i høy sjø.123 mennesker omkom, 89 ble reddet.Den havarerte plattformen ble slept til land og ankret opp ved Kårstø i Nord-Rogaland 19. april. August samme år ble den flyttet til Stavanger.Etter grundige undersøkelser ble den senket på 712 meter dyp i Nedstrandsfjorden, 18. november 1983. Les mer ↓