Bystyret i Stavanger vedtok før sommerferien at det skulle arrangeres en nasjonal konferanse om havvind i Stavanger i 2019. Nå bekrefter næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune at planene må utsettes.

«Etter å ha gjort en undersøkelse på konkurrerende konferanser ser ut til at den nasjonale havvindskonferansen blir lagt i første kvartal 2020,» skriver næringssjefen i en e-post til Aftenbladet.

Fredrik Refvem

Aktører i Stavanger, Haugesund og Bergen står kø for å gjøre seg attraktive innen fornybar og havvind. Men flere melder seg på. Når topp-politikere, samfunnsaktører og lobbyister møtes denne uken under Arendalsuka, sikter en rekke arrangementene seg inn på fornybar, ikke minst havvind.

16. september arrangeres Havvindkonferansen 2019 i Oslo.

Jon Ingemundsen

Konferansen har utspring i Rogaland og klyngen Norwegian Offshore Wind Cluster som ledes fra Haugalandet.

– Oslo er valgt som sted fordi der det politiske systemet er. Vi har jobbet med planene en stund, sier Karmøy-mannen Arvid Nesse som administrerer Norwegian Offshore Wind Cluster. Klyngen ble tatt opp i Innovasjon Norges Arenaprogram i år får anslagvis et par millioner i støtte.

Equinor, Greater Stavanger, Nysnø, Aker Solutions, DNV og GMC er blant medlemmene i klyngen.

– Hovedsaklig er vi spisset mot fløytende havvind og vil være med på å legge til rette for en verdensledende leverandørkjede. Vi jobber med innovasjon og ny teknologi, og forsåvidt med å skape et hjemmemarked, sier Nesse.

Næringssjef Woie bekrefter at Stavanger kommune måtte ta høyde for Oslo-konferansen i sin planlegging. Men understreker at det blir havvindkonferanse i Stavanger også - trolig tidlig neste år.

«Vi skal ha et godt planleggingsmøte med mange aktører for å sette program og dato nå i august», skriver hun i en e-post.

Pål Christensen

Avviser kamp om posisjoner

Arvid Nesse vil ikke være med på at det er en kamp mellom byer og regionen om å vinne nasjonale havvindposisjoner.

– Den konflikten synes jeg er litt konstruert. Industrien er på Vestlandet mens det finnes gode ingeniørselskaper og spennende miljøer eksempelvis i Oslo, sier Nesse. Han trekker fram Olav Olsen AS på Østlandet som har gått fra å designe gigantiske betongplattformer (f.eks Troll A red. anm.) til å designe flytere for turbiner til havs.

– Veldig spennende, sier Nesse.

Rett utenfor kontordøren, på testsenteret (Marine Energy Test Centre) på Karmøy, testet Equinors verdens første flytende havvind-turbin (Hywind). Der ute ligger havområdet Utsira Nord, som olje og energidepartementet mener kan åpnes for fornybar energiproduksjon i stor skala.

– Timingen er veldig god nå! For å dra ut i verden med havvindteknologien vår er det viktig å bygge opp en industri her hjemme. Da mener jeg vi må ha prosjekter i Norge, sier Nesse.

Utsleping og oppankring av flytere med påmonterte turbiner passer norsk industri godt, mener han. Det er ingenting å tvile på, mener Nesse.

På vindkonferansen i september, lover han å gi svar på hva som skal til for å få på plass at to fullskala industriprosjekter utenfor norskekysten. Hva må til for at store aktører vil bygge og hva er gevinsten - for samfunnet?

– Vi har vært først på teknologi og bør være først på industrialisering av flytende havvind, mener Nesse.

– OK, med utsettelse

Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland var blant pådriverne for en havvindkonferanse i Stavanger i høst. Han avdramatiserer utsettelsen.

– Det viktigste er at konferansen får et godt innhold og blir en god møteplass for politikere og næringsliv, sier Søndeland.

Stavangers fortrinn er uansett teknologien og kunnskapen innen olje- og gassnæringen, mener han

Fredrik Refvem

Harald Minge vil heller ikke gi næring til debatten som raser etter at Oslo-baserte Energy Valley tidligere i år yppet til kamp med Stavanger om energihovedstads-tittelen. Energiklyngen jobber for at Oslo skal trone på topp som global energihovedstad. Uttalelsene sjokkerte og irriterte miljøet i Stavanger som har brukt merkelappen Energihovedstad de siste ti årene.

– Stavanger-regionens posisjon som energihub er sterk, men jeg er opptatt av ikke å snakke så mye om dette hovedstadspoenget. Under Arendalsuka gir vi vårt arrangement et nasjonalt tilsnitt. Vi snakker om «nasjon» og «land» i stedet for «region» og «by», sier Minge om debattmøtet tirsdag som har fått tittelen «Fra olje- og gassnasjon til energilandet».

– Det vi er opptatt av, er Stavanger-regionens egenskaper. Noe av det viktigste som har skjedd i forbindelse med omstillingen er etablering av nye klynger innen vind og fornybar energi, sier Minge.

Han trekker fram Norwegian Energy Solutions som har sitt utspring i olje- og gassektoren i Rogaland. Klyngen ble fikk i likhet med havvind-klyngen såkalt Arena-status i år og statlige millioner i støtte.

– Blant medlemmene er sentrale aktører som Equinor og Shell, og når de setter seg i førersetet for å videreutvikle og omstille industrien, så bidrar de til det grønne skiftet. Det handler om å gå fra å være et olje- og gassland til en bredt anlagt energinasjon. Equinor har hovedkontoret sitt i Stavanger og blir betraktet som «vårt» i regionen, ifølge Minge.

– Men jeg føler ikke det er noen konkurranse. Vi opptatt av vestlandsfokuset. Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen er et industrityngdepunkt hvor mesteparten av verdiskapingen i Norge skjer. Vi er best i verden på flytende havvind, på alt som skal stå ute havet og tåle mye. Der er vi eksperter og Equinor er i førersetet, sier Minge.

At Stavanger må utsette sin nasjonale havvindkonferanse, går greit , mener han.

– At de vil bruke mer tid på å finpusse konferansen, er helt ok. Høsten er den travleste konferansetiden i året.

Bergen Næringsråd

Ikke bare Bergen

For Bergen er havvind viktig. Næringsforeningen i byen har engasjert seg sterkt i saken for å få trykk på en norsk satsing på vind til havs.

– For oss som næringsforening er dette viktig, nettopp fordi en slik satsing kan gi mange arbeidsplasser, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Han viser til at det allerede skjer mye innen havvind i Bergen. På universitetet er det et sterkt forskningsmiljø – med eget havvindsenter. Under Arendalsuka markere Bergen Næringsråd seg med et eget arrangement om havvind - og da flytende havvind.

– Ønsker Bergen å få en posisjon som havvindby?

– Jeg mener vi her er nødt til å tenke på hele Vestlandet. Vi ser nå at store selskap innen olje og gass satser mer og mer på havvind. Vi mener det er viktig å være med på denne endringen, fordi det handler om Vestlandet og arbeidsplasser. Nedturen innen olje og gass har hatt den positive effekten at selskapene er blitt mer kreative med å se på andre næringer, sier Kvamme.

Kristian Jacobsen

– Stavanger og Rogaland er ledende

– Det er bonanza for tiden. Mulighetene innen havvind er fantastiske. Det er mye som skjer nå og veksten globalt er enorm framover, mener energiekspert Leif Johan Sevland, administrerende direktør i ONS.

ONS-sjefen forteller at det er «full fres» fram mot neste års konferanse. Da vil havvind-industrien markere seg sterkere enn noen gang på det som før ble kalt «oljemessen på Tjensvoll».

Stavanger og Rogaland er allerede i front innen havvind, både i norsk og europeisk målestokk med sentrale kompetansemiljøer.

– Ved å vise den samme djervheten som regionen har vist før og være der det skjer, så kan Stavanger-regionen få en ledende posisjon innen det globale havvind-miljøet, tror Sevland.

Dette fordi tradisjonelle olje og gass-aktører er sentrale også i utviklingen av havvind-industrien. Sevland trekker fram Shell, Aibel og Rosenberg i tillegg til Aker Solutions og Equinor. MET-senteret på Haugalandet, som tester nye havvind konsept, er også med å bygge kompetanse i en ny vekstnæring.

Utviklingen av industrien videre, tror han, blir preget av allianser mellom aktører og selskaper.

Equinor og Aker Solutions er sentrale norske aktører som har gått inn i internasjonale allianser. Equinor har bygget ut havvind med bunnfaste turbiner en rekke steder, ikke minst i Storbritannia. I sommer vant selskapet en 25-milliarderskontrakt utenfor New York i USA. Mellom 60 og 80 vindmøller skal bygges, 250 meter høye og de skal stå bunnfast på vanndyp på mellom 20 og 40 meter.

Verdens først og eneste flytende havvindprosjekt i drift er Equinors Hywind Skottland-prosjekt. Ni turbiner ble satt opp i et pilotprosjekt sammen med Abu Dhabi-baserte Masdar. Equinor har også inngått et samarbeid med koreanske aktører for å utvikle et stort havvindprosjekt i Sør-Korea.

EU økte nylig støtten til WindFloat-prosjektet utenfor Portugal til 90 millioner Euro. Her har Principle Power, med Aker Solutions på eiersiden, en liten eierandel. Den første vindturbin installeres i disse dager. Aker Solutions er på eiersiden i flere flytende havvind-prosjekter, blant annet utenfor California i USA.

-Jeg er overbevist om at framtiden er lys for offshore vind. Vi vil se at teknologiutviklingen senker prisene, sier Sevland som tror prosjektene etter hvert kan bygges uten tunge offentlige subsidier, slik det er nødvendig i dag.