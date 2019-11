Klimastreikende ungdommer: - Equinor har mistet grepet

– Full stopp i oljeleting. 65 prosents utslippskutt innen 2030. 65 milliarder årlig i klimatiltak. Dette er våre tre tydelige krav, sier Vårin Sinnes, leder i Grønn Ungdom Rogaland.

Kliamstreiken på Arneageren i Stavanger sentrum fredag samlet i underkant av 100 mennesker. De fleste fra den yngre garde, men litt lengre bak fant vi også støttende voksne, blant annet fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

Redde

For ungdommens side ble det fra podiet ikke lagt skjul på frykten klimaproblemet fører med seg - en frykt som i første rekke dreier seg om at politikerne ikke setter i verk tiltak som monner for å rede kloden. Herunder også norske forhold med oljebransjen i spissen.

Jon Ingemundsen

«Norsk olje koker kloden», «Fuck Equinor», «La oljen ligge», var noen av slagordene som prydet plakatene til klimastreikende ungdommer.

Fra podiet innrømmer Emma Bugge Gjerdevik i Natur og Ungdom at hun har gått tom for ord. Hun snakket om redsel og frykt, hvor frykten kan få ungdommer til handling og opprør.

– Men det som er bra med frykten, er at den har en motgift. Er vi redde, kan vi gjøre noe, påpekte Bugge Gjerdevik.

– Equinor har mistet grepet

Vårin Sinnes lar seg provosere av Equinor.

– Er det tungt å dra i gang klimastreik i oljebyen?

– Kanskje, men samtidig føles det ekstra aktuelt for oss som bor i en by med et forhold til oljebransjen. Vi skjønner at norsk olje brenner kloden, sier Sinnes.

Hun lar seg spesielt provosere over høstens reklamekampanjer fra Equinor som rettes mot unge mennesker. Pengebruken har også fått oppmerksomhet på Twitter.

Hva er det statseide Equinor produserer under eget varemerke som kan forsvare at de bruker titalls millioner på annonser ovenfor vanlige forbrukere i alle landets aviser?

Svar: Ingenting.

De betaler penger for å endre folkets holdninger til

det grønne skiftet og oljens rolle — Ståle Sørensen (@Staalesorensen) November 25, 2019

– Oljebransjen og Equinor har fått et omdømmeproblem og mistet grepet om min generasjon. Når disse reklamekampanjene settes i gang, er det et tydelig signal om at de har fått med seg hva som foregår og at vi har blitt hørt. Det er også motiverende for oss, sier Sinnes.

Jon Ingemundsen

SV gir drahjelp

Like før klimastreikende ungdoms samlet seg i Stavanger fredag, kom meldingen fra SV om at partiet vil gi ungdommen drahjelp. SV vil nemlig utfordre regjeringen på å få til en internasjonal avtale for å få ned olje- og gassproduksjon.

SV viser til en ny rapport fra Cicero senter for klimaforskning og flere andre institusjoner som viser at den planlagte olje-, kull- og gassproduksjonen i verden er mer enn 50 prosent for høy til å unngå mer enn to graders oppvarming.

SV kommer med følgende hovedbudskap:

Internasjonalt kler Erna Solberg seg i klimakamuflasje , men hjemme er det full gass for å lete etter og hente opp så mye olje som overhodet mulig.

Både oljeproduksjon og forbruk må ned. Vi må slutte å investere i olje, slutte å subsidiere det gjennom ulike støtteordninger, og slutte å lete etter olje i nye områder.

Det første Norge kan gjøre er å ta et internasjonalt initiativ for å inngå avtaler om å begrense produksjonen.

Skal alle land gjøre som Norge så vil vi ikke klare å unngå en katastrofal oppvarming i verden. Det er realiteten vi må ta inn over oss.

Jon Ingemundsen

Hvordan skal Norge få ned sin produksjon?

Nå utarbeider partiet et såkalt dokument 8 forslag om at Norge bør ta initiativ til å en avtale for å begrense produksjonen av olje- og gass:

«Stortinget ber regjeringen ta et internasjonalt initiativ til en avtale med andre oljeproduserende land for å begrense produksjonen av olje- og gass»

Samtidig kommer SVs Lars Haltbrekken med en utfordring til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Cicero har fremlagt en rapport som viser at regjeringer i verden planlegger å produsere omtrent 50 prosent mer fossilt drivstoff innen 2030 enn det som vil være i tråd med målet om å ikke øke globaloppvarming mer enn to grader. Dette omfatter også Norge. Hvordan skal Norge bidra til å få ned sin produksjon slik at klimakrisen kan stanses?