Erna «åpnet» Sverdrup-feltet: Gratulerte oljearbeiderne

Tre måneder etter at produksjonen startet ble Nordsjø-giganten Johan Sverdrup offisielt åpnet tirsdag klokken 12.20. Produserer for over 200 millioner kroner hver dag.

Erna Solberg, til høyre, og Sylvi Listhaug på Johan Sverdrup-feltet. Foto: Jon Ingemundsen

5. oktober 2019 er en merkedag i Equinor og norsk oljebransjes historie. Da startet Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen produksjonen. Feltet er blant de største funnene noensinne på norsk sokkel og vil om noen år stå for rundt 30 prosent av Norges oljeproduksjon.

Tirsdag, tre måneder etter oppstarten, ble feltet offisielt åpnet. Statsminister Erna Solberg (H) sto for åpningen. Egentlig skulle kong Harald gjøre det, men han meldte mandag avbud som følge av tøffe påkjenninger den siste tiden.

Til stede var også blant andre olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp), Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og en rekke Equinor-topper.

– Gratulerer! I dag feirer vi den utrolige innsatsen som er gjort i Norges største industriprosjekt i nyere tid, sa Solberg før hun trykket på knappen som markerer at feltet er åpent.

Solberg trakk fram at feltet skal produsere i mange tiår framover og bidra med enorme inntekter til den norske statskassen.

– Deres innsats er med på å sikre velferden for mange nordmenn, sa Solberg til de frammøte Sverdrup-arbeiderne.

Himmelen over Johan Sverdrup var malerisk tirsdag morgen. Foto: Jon Ingemundsen

Solberg kom imidlertid også inn på klimakrisen. For kan man åpne et stort oljefelt og samtidig møte klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen?

– Jeg mener at det er mulig. Vi må ta i bruk ny teknologi og løsninger, slik det er gjort på Johan Sverdrup, sa Solberg og viste blant annet til at utslippene fra Sverdrup-produksjonen er lave sammenlignet med andre felt.

Digital pioner

Også konsernsjef Eldar Sætre var naturlig nok svært fornøyd.

– Dette er et felt det ikke var gitt at vi skulle finne. Det tok sin tid, sa Sætre, og viste til at den første brønnen i området ble boret allerede i 1967.

Konsernsjefen mener Johan Sverdrup er framtidens oljefelt.

– Jeg er veldig stolt over at dette er et høyteknologisk felt. Vi tar i bruk digitale verktøy få trodde ville være mulig for få år siden, sa Sætre.

Arne Sigve Nylund er konserndirektør for norsk sokkel i Equinor og har ansvaret for Johan Sverdrup. Han var i svært godt humør da han ankom Sverdrup-feltet.

– Jeg er veldig stolt. Stolt over alle som har vært med på å gjøre dette til et fantastisk prosjekt, sier Nylund.

Første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble 40 milliarder kroner rimeligere enn antatt og kostet til slutt 83 milliarder kroner. Produksjonen startet flere måneder tidligere enn planlagt.

Problemfri oppstart

Samtidig erkjenner Nylund at det ikke er alle som mener det er grunn til å feire et oljefeltet som skal produsere i 50 år.

– Jeg har respekt for at det finnes forskjellige syn. Vi mener Johan Sverdrup er viktig i den store sammenhengen. Det er betydningsfullt for sysselsetting, verdiskapning og ringvirkninger. Samtidig produserer feltet med svært lavt klimaavtrykk.

Nylund overtok ansvaret for feltet da det gikk fra prosjekt til drift i oktober. Oppstarten har gått bedre enn Equinor våget håpe på.

– Det har gått veldig, veldig bra. Jeg tror aldri jeg har vært med på en feltoppstart med mindre plunder og heft enn denne, sier konserndirektøren.

Johan Sverdrup-feltet produserer i dag opp mot 350.000 fat olje daglig. Det tilsvarer inntekter på over 200 millioner kroner hver dag. Når feltet kommer i full produksjon i 2021, blir den daglige produksjonen 660.000 fat.

Slik så Sverdrup-feltet ut i august 2018. Foto: Jon Ingemundsen

De siste anslagene viser at Sverdrup-feltet inneholder om lag 2,7 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter. Johan Castberg i Barentshavet, selskapets andre store utbygging, inneholder til sammenligning drøyt 550 millioner fat.

Ifølge Equinor ventes feltet å gi samlede inntekter på drøyt 1400 milliarder kroner i løpet av levetiden, hvorav mer enn 900 milliarder går til den norske stat.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 12:28 Oppdatert: 7. januar 2020 13:28