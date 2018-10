Equinor: Russisk prøveoppskyting kan forsinke offshorehelikoptrene til Norskehavet

– Det er ikke noe som tilsier at en varslet militærøvelse her vil påvirke aktiviteten ved våre installasjoner, ut fra det vi er kjent med i dag. Vi følger likevel med siden vi har flere felt i området, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Aftenbladet.

Equinor kan merke flyforbud

Equinor er derfor i dialog og har møtevirksomhet med myndighetene gjennom Petroleumstilsynet og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, som Equinor er en del av.

Russland planlegger skyting med missiler fra militære fartøyer utenfor kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag torsdag, fredag og lørdag denne uken, ifølge Aftenposten. I så fall kan offshoreindustrien i Norskehavet kan bli rammet dersom det i perioder blir innført flyforbud i området.

Det var onsdag ettermiddag fortsatt litt usikkert hvilke tidspunkt flytrafikken kan bli berørt.

– Det som kan skje, dersom flyprogrammet må legges om, er at folk blir stående fast og enten ikke kommer seg ut eller inn fra installasjonene, sier Eek.

Dette har allerede skjedd i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture, forteller han. I en kortere periode ble det et par timers forsinkelser på flyginger til og fra Bergen og Florø.

Installasjoner i Norskehavet

Equnior har flere installasjoner, rigger og produksjonsfartøy på feltene Kristin, Heidrun, Åsgard, Norne og Aasta Hansteen i Norskehavet.

I en melding fra russerne bes Norge stenge av luftrommet over øvelsesområdet. Klassekampen skriver at det tirsdag var møter i en rekke instanser i offshoresektoren for å håndtere situasjonen.

Petroleumstilsynet, som fører tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsindustrien, bekrefter at de er trukket inn i den spesielle situasjonen.

– Vi har fulgt opp meldingen om prøveskyting med russiske missiler i Norskehavet på faglig grunnlag, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil) til Aftenbladet.

Ptil har blant annet gitt Forsvaret nødvendig informasjon om norsk olje- og gass-aktivitet i Norskehavet. Det statlige tilsynsorganet ble involvert for kort tid siden.

– Vi har bidratt med informasjon om petroleumsinstallasjonene som er i området, sier Midttun.

– Når ble dere kontaktet og av hvem?

– I løpet av de siste dagene. Ut over dette, er det Forsvaret som håndterer situasjonen, sier Midttun.

Oversikt over felt i Norskehavet. Ikke alle er bygget ut med installasjoner. AASTA HANSTEEN ALVE BAUGE DRAUGEN DVALIN FENJA HEIDRUN HYME KRISTIN MARIA MARULK MIKKEL MORVIN NJORD NORNE ORMEN LANGE SKARV SKULD TRESTAKK TYRIHANS URD YTTERGRYTA ÅSGARD

