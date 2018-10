Snorre-feltet får leve minst 18 år lenger

Snorre ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Onsdag sendte Oljedirektoratet ut en melding om at det er grunnlag for å fortsette driften på Snorre A og Snorre B, som Equinor hadde tillatelse til å bruke til henholdsvis 2022 og 2021.

Snorre-feltet ble påvist i 1979, og fikk plan for utbygging og drift (PUD) godkjent i 1988. Produksjonen på Snorre A startet i 1992, mens Snorre B satte i gang i 2001.

De opprinnelige oljereservene var 307 millioner standard kubikkmeter olje (1929 millioner fat). De gjenværende oljereservene er beregnet til 94 millioner kubikkmeter (590 millioner fat).

I sommer godkjente også Olje- og energidepartementet en endret PUD for videreutvikling av Snorre-feltet, kalt Snorre Expansion Project - en stor undervannsutbygging. Prosjektet er, ifølge oljedirektoratet, det største for økt utvinning på norsk sokkel i dag, og skal bidra til 25 nye år med Snorre-produksjon.

Jon Ingemundsen

Under ONS la Equinor fram konkrete tall og planer for hvordan selskapet skulle ’fornye’ norsk sokkel, ettersom selskapet mangler et stort prosjekt etter Johan Sverdrup. Equinor legger opp til en forlengelse av levetiden for minst 20 felt, og vil sette opp boretempoet betraktelig. De neste tiårene planlegger selskapet å bore opp mot 3000 produksjons- og letebrønner. Målet er en utvinningsgrad på 60 til 85 prosent - nesten det dobbelte av en gjennomsnittlig global utvinningsgrad.