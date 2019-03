Oljefondet skulle ut av kullkraft: Står fortsatt med 74 milliarder i kullindustrien

En gjennomgang som organisasjonene Urgewald, Framtiden i Våre Hender (FIVH) og Greenpeace har gjort av Oljefondets investeringsportefølje for 2018, viser at Oljefondet fortsatt står oppført med investeringer i 32 selskaper som burde vært ekskludert på bakgrunn av Stortingets vedtatte kriterier.

– Tallene lyver ikke. Norge og Oljefondet er fortsatt altfor tungt investert i kull. Norske politikere må handle nå og sette en sluttdato for alle kullinvesteringer, sier Martin Norman, leder for bærekraftig finans i Greenpeace, til Framtiden i våre hender.

Vedtok uttrekk i 2015

27. mai 2015 var en gledens dag for de som i en årrekke hadde jobbet for at Oljefondet skulle trekke seg ut av kullkraftindustrien. Da vedtok nemlig Stortinget å trekke ut selskaper med mer enn 30 prosent kull ut i porteføljen ut av Oljefondet.

–Vi er veldig glade for at Oljefondet trekker seg ut av kull. Gratulerer til Stortinget og alle som har stått på. Framtiden i våre hender, WWF, Greenpeace, flere av våre medlemmer og mange andre hasr gjort en kjempeinnsats. Dette er en viktig seier for klima, miljø og helse jublet daglig leder Andrew Preston i Forum for Utvikling og Miljø - et nettverk med 50 norske organisasjoner.

Martin Meissner / NTB Scanpix

74 milliarder kroner

Gjennomgangen som organisasjonene nå har gjort, viser at Oljefondet fortsatt er inne i noen av verdens største kullselskaper. Blant disse er den tyske kullgiganten RWE med 1,39 prosent av aksjene, tilsvarende 1 607 278 113 norske kroner, og Glencore, med 2,03 prosent av aksjene, tilsvarende 9 149 765 118 norske kroner.

Totalt er har Oljefondet verdier for om lag 74 milliarder kroner i kullindustrien. Oljefondet er et av verdens største fond og eier en liten andel i mer enn 9000 selskaper over hele verden - i gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden og har investeringer i 73 land.

Fondets markedsverdi ligger for tiden på om lag 8900 milliarder kroner.

– Vi forventer at regjeringen belyser disse svakhetene ved kriteriet og foreslår å tette hullene når de denne våren skal vurdere kriteriet slik Stortinget har bedt om, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til egen nettside i forbindelse med lanseringen av gjennomgangen.