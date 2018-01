Enda mer jobb for Aker Solutions - ny milliardkontrakt med Statoil

Forrige uke kunne Aftenbladet melde at Aker Solutions skal ansette opp mot 100 ingeniører i Stavanger. Og like før jul var det feiring ved verftet i Egersund, etter solid kontraktsfangst for oljeserviceselskapet.

Nå melder Aker Solutions at de har fått to nye kontrakter, denne gangen med Statoil. Begge dele handler om utstyr til havbunnen, for henholdsvis Troll-feltet i Nordsjøen og Askeladd-feltet (gassfelt som skal knyttes opp mot Snøhvit) i Barentshavet. Begge kontraktene inkluderer også installasjon og ferdigstillelse på feltene.

Totalt er kontraktene på mellom 1,5 til 2 milliarder kroner, melder Aker Solutions. Og arbeidet starter omtrent umiddelbart, med første leveranser på vårparten i 2018 og ferdigstillelse til 2020.

Gammel gass

Askeladd-prosjektet skal ta endelig investeringsbeslutning i første halvår i år. Her trengs det ikke noen ny plan for utbygging og drift (PUD), myndighetene har gitt beskjed om at feltet kan bygges ut som del av Snøhvit-prosjektet.

Askeladd-gassen ble funnet allerede i 1981, og ligger nordvest for Hammerfest. Feltet skal bygges ut med to havbunnsrammer, med plan om tre brønner. Gassen skal gå til Melkøya, kjøles ned på LNG-fabrikken og fraktes videre i flytende form med skip. Oppstart er satt til fjerde kvartal i 2020, melder Statoil.

Mer Troll

For Troll-prosjektet trengs det imidlertid ny plan for utbygging og drift. Statoil planlegger å sende den inn i løpet av siste halvdel av 2018 - og ta endelig investeringsbeslutning da. Det såkalte Troll fase 3-prosjektet handler om gassreservene i den vestlige delen av Troll-feltet. Det ligger vest for Sognefjorden og har rundt 40 prosent av norske gass.

Troll fase 3 skal bygges ut med to bunnrammer på havbunnen, totalt med åtte produksjonsbrønner og koples opp mot Troll A-plattformen rundt 25 kilometer unna. Oppstart er planlagt i andre kvartal i 2021.

